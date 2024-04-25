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Всемирный банк сообщил, что подорожает из-за войны на Ближнем Востоке

Всемирный банк сообщил, что подорожает из-за войны на Ближнем Востоке - 25.04.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк сообщил, что подорожает из-за войны на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный рост цен на природный газ, удобрения и продукты питания, говорится в опубликованном... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:07+0300

2024-04-25T14:07+0300

2024-04-25T14:07+0300

прогноз

подорожание

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ВАШИНГТОН, 25 апр – ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный рост цен на природный газ, удобрения и продукты питания, говорится в опубликованном прогнозе Всемирного банка, посвященном ситуации на сырьевых рынках. "Эскалация конфликта на Ближнем Востоке также может привести к росту цен на природный газ, удобрения и продукты питания. Этот регион является важнейшим поставщиком газа: 20% мировой торговли СПГ проходит через Ормузский пролив", - утверждается в прогнозе. Во Всемирном банке полагают, что нарушение цепочек поставок природного газа спровоцирует существенный рост стоимости удобрений, что, в свою очередь, приведет к увеличению цен на продовольствие. Однако, если дальнейшей эскалации конфликта не произойдет, цены на продовольствие и удобрения несколько снизятся, прогнозирует банк. "Между тем, базовый прогноз Банка предполагает некоторое снижение глобальных цен на продовольствие – на 6% в 2024 и на 4% в 2025 году. Ожидается, что цены на удобрения в 2024 году упадут на 22% и на 6% - в 2025 году", - говорится в документе. Согласно прогнозу, в отсутствие дальнейшего обострения геополитической напряженности цены на сырьевые товары в мире снизятся на 3% в этом году и на 4% - в 2025 году. Несмотря на позитивную динамику, эти показатели по-прежнему даже при благоприятном прогнозе останутся примерно на 38% выше, чем средние цены в течение пяти лет, предшествовавших пандемии COVD-19. "Прогнозы Всемирного банка показывают, что цены на нефть марки Brent составят в среднем 84 доллара за баррель в 2024 году, а затем снизятся в среднем до 79 долларов в 2025 году, при условии отсутствия перебоев в поставках, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке", - говорится в документе. В соответствии с прогнозом, дальнейшая эскалация конфликта чревата перебоями в поставках нефти и ростом мировой инфляции. Так, умеренные перебои могут привести к росту стоимости барреля нефти до 92 долларов, а более серьезные – до более чем 100 долларов, полагают в ВБ.

https://1prime.ru/20240424/gaz-847659083.html

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прогноз, подорожание