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Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия США в Польше
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия США в Польше - 25.04.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия США в Польше
Если американское ядерное оружие будет размещено в Польше, то эти места станут законной целью для России в случае прямого военного столкновения с НАТО, заявила... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:10+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Если американское ядерное оружие будет размещено в Польше, то эти места станут законной целью для России в случае прямого военного столкновения с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, складывается ощущение, что польская стороная всячески старается привлечь внимание российского Генштаба. "Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши, соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", - отметила она.Ранее президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра страны Дональда Туска для обсуждения размещения ядерного оружия на территории Польши. Ранее Дуда заявил, что Польша готова согласиться на размещение американского ядерного оружия, в ответ на это Туск выразил желание встретиться с ним и выяснить причины такого заявления.Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее также призвал не спекулировать на тему того, где нужно разместить ядерное оружие, так как в Европе есть "ядерный зонтик", который уже якобы хорошо показал себя "в качестве сдерживающего фактора".
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польша, россия, новости
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, Новости
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия США в Польше
Захарова: возможное ядерное оружие США в Польше станет законной целью для России
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Если американское ядерное оружие будет размещено в Польше, то эти места станут законной целью для России в случае прямого военного столкновения с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, складывается ощущение, что польская стороная всячески старается привлечь внимание российского Генштаба.
"Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши, соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", - отметила она.
Ранее президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра страны Дональда Туска для обсуждения размещения ядерного оружия на территории Польши. Ранее Дуда заявил, что Польша готова согласиться на размещение американского ядерного оружия, в ответ на это Туск выразил желание встретиться с ним и выяснить причины такого заявления.
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее также призвал не спекулировать на тему того, где нужно разместить ядерное оружие, так как в Европе есть "ядерный зонтик", который уже якобы хорошо показал себя "в качестве сдерживающего фактора".
Во Франции предупредили Польшу о последствиях размещения ядерного оружия