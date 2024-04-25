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Генсек НАТО признал, что США и Европа не помогали Украине последнее время - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО признал, что США и Европа не помогали Украине последнее время
Генсек НАТО признал, что США и Европа не помогали Украине последнее время - 25.04.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО признал, что США и Европа не помогали Украине последнее время
Соединенные Штаты и Европа не оказали Украине обещанную помощь, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T20:58+0300
2024-04-25T21:02+0300
помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европа не оказали Украине обещанную помощь, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии."Мы должны быть честными, в последние месяцы союзники НАТО не выполняли свои обещания по помощи Украине", — отметил он. По его словам, американцы несколько месяцев не могли согласовать новый пакет помощи, в то время как европейцы поставляли гораздо меньше, чем планировалось.Он добавил, что украинской армии было нечем отражать атаки российской стороны. Также Киев потерял территории, например Авдеевку.Однако генсек НАТО указал, что для Украины еще не все потеряно, так как "помощь уже в пути".Столтенберг рассчитывает, что на саммите в США летом этого года союзники договорятся, что альянс будет играть большую роль в координации поддержки Украины.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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помощь украине
помощь Украине
20:58 25.04.2024 (обновлено: 21:02 25.04.2024)
 
Генсек НАТО признал, что США и Европа не помогали Украине последнее время

Столтенберг заявил, что США и Европа не оказывали Украине необходимую поддержку

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европа не оказали Украине обещанную помощь, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии.
"Мы должны быть честными, в последние месяцы союзники НАТО не выполняли свои обещания по помощи Украине", — отметил он.
По его словам, американцы несколько месяцев не могли согласовать новый пакет помощи, в то время как европейцы поставляли гораздо меньше, чем планировалось.
Он добавил, что украинской армии было нечем отражать атаки российской стороны. Также Киев потерял территории, например Авдеевку.
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Однако генсек НАТО указал, что для Украины еще не все потеряно, так как "помощь уже в пути".
Столтенберг рассчитывает, что на саммите в США летом этого года союзники договорятся, что альянс будет играть большую роль в координации поддержки Украины.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
помощь Украине
 
 
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