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СМИ: Пентагон и Европа в сентябре начнут формировать новый транш Киеву - 25.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Пентагон и Европа в сентябре начнут формировать новый транш Киеву
СМИ: Пентагон и Европа в сентябре начнут формировать новый транш Киеву - 25.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Пентагон и Европа в сентябре начнут формировать новый транш Киеву
Пентагон и Европа в сентябре этого года начнут разрабатывать новый запрос на транш финансовой помощи Киеву, сообщает газета Hill, ссылаясь на источник. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T23:39+0300
2024-04-25T23:41+0300
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ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Пентагон и Европа в сентябре этого года начнут разрабатывать новый запрос на транш финансовой помощи Киеву, сообщает газета Hill, ссылаясь на источник."Чиновники министерства обороны и европейские союзники начнут готовить новый запрос на финансирование Украины в сентябре", — указывается в материале статьи. Отмечается, что запрос внесут к между октябрем и январем 2025 года, когда новый состав конгресса вступит в должность.Более того, в ноябре возможно будет необходима консультация с администрацией Дональда Трампа, в случае его победы на выборах.Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявил, что выделенных конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины не хватит надолго.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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ПРАЙМ
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5
4.7
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помощь украине
помощь Украине
23:39 25.04.2024 (обновлено: 23:41 25.04.2024)
 
СМИ: Пентагон и Европа в сентябре начнут формировать новый транш Киеву

Hill: Пентагон и Европа в сентябре начнут формировать новый запрос помощи Киеву

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Пентагон и Европа в сентябре этого года начнут разрабатывать новый запрос на транш финансовой помощи Киеву, сообщает газета Hill, ссылаясь на источник.
"Чиновники министерства обороны и европейские союзники начнут готовить новый запрос на финансирование Украины в сентябре", — указывается в материале статьи.
Отмечается, что запрос внесут к между октябрем и январем 2025 года, когда новый состав конгресса вступит в должность.
Более того, в ноябре возможно будет необходима консультация с администрацией Дональда Трампа, в случае его победы на выборах.
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Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявил, что выделенных конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины не хватит надолго.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
помощь Украине
 
 
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