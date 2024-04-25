https://1prime.ru/20240425/poruchenie-847712530.html

Новак поручил ФАС проанализировать подорожание топлива на заправках

Новак поручил ФАС проанализировать подорожание топлива на заправках - 25.04.2024, ПРАЙМ

Новак поручил ФАС проанализировать подорожание топлива на заправках

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать превышение цен на топливо на АЗС над мелким оптом в Южном и... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T20:52+0300

2024-04-25T20:52+0300

2024-04-25T20:56+0300

азс

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_fe454daeea9c425c2875f61eb66d88dc.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать превышение цен на топливо на АЗС над мелким оптом в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири и устранить диспаритет, сообщил кабмин. "Он также дал поручение Федеральной антимонопольной службе проанализировать случаи превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока и устранить диспаритет", - говорится в сообщении правительства по итогам совещания по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом.

https://1prime.ru/20240424/generatsiya-847643363.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

азс