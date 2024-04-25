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Новак поручил ФАС проанализировать подорожание топлива на заправках
Новак поручил ФАС проанализировать подорожание топлива на заправках - 25.04.2024, ПРАЙМ
Новак поручил ФАС проанализировать подорожание топлива на заправках
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать превышение цен на топливо на АЗС над мелким оптом в Южном и... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T20:52+0300
2024-04-25T20:52+0300
2024-04-25T20:56+0300
азс
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать превышение цен на топливо на АЗС над мелким оптом в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири и устранить диспаритет, сообщил кабмин. "Он также дал поручение Федеральной антимонопольной службе проанализировать случаи превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока и устранить диспаритет", - говорится в сообщении правительства по итогам совещания по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом.
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азс
Новак поручил ФАС проанализировать подорожание топлива на заправках
Новак поручил ФАС устранить диспаритет цен на АЗС и в мелком опте в регионах
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать превышение цен на топливо на АЗС над мелким оптом в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири и устранить диспаритет, сообщил кабмин.
"Он также дал поручение Федеральной антимонопольной службе проанализировать случаи превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока и устранить диспаритет", - говорится в сообщении правительства по итогам совещания по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом.
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