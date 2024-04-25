https://1prime.ru/20240425/posledstviya-847680475.html

Во Франции предупредили Польшу о последствиях размещения ядерного оружия

Во Франции предупредили Польшу о последствиях размещения ядерного оружия - 25.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции предупредили Польшу о последствиях размещения ядерного оружия

Установка ядерного оружия на польской территории может стать причиной аннулирования Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:24+0300

2024-04-25T10:24+0300

2024-04-25T10:36+0300

политика

польша

ядерное оружие

россия

франция

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Установка ядерного оружия на польской территории может стать причиной аннулирования Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Мы являемся единственной ядерной державой в ЕС, однако наша особенность заключается в том, что мы не принадлежим к Группе ядерного планирования НАТО... Мы не участвуем в этом, поскольку в нашем планировании и в нашей системе сдерживания мы полностью автономны. Развертывание в Польше потребовало бы обсуждения между союзниками, поскольку это аннулировало бы Основополагающий акт Россия-НАТО", — сказал он. Вместе с тем, Лекорню обвинил Москву в том, что она якобы сама нарушает акт, объявляя о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, с которым также побеседовало Frankfurter Allgemeine Zeitung, призвал не спекулировать на тему того, где нужно разместить ядерное оружие, так как в Европе есть "ядерный зонтик", который уже якобы хорошо показал себя "в качестве сдерживающего фактора". Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что власти страна готовы к размещение на польской территории ядерного оружия из США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Дуды, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://1prime.ru/20240424/oruzhie-847665030.html

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польша, ядерное оружие, россия, франция