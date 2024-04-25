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В Кремле прокомментировали тайную поставку американских ракет ATACMS Киеву
В Кремле прокомментировали тайную поставку американских ракет ATACMS Киеву - 25.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали тайную поставку американских ракет ATACMS Киеву
Тайная поставка ракет ATACMS Соединенных Штатов Киеву подтверждает их участие в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T19:02+0300
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Тайная поставка ракет ATACMS Соединенных Штатов Киеву подтверждает их участие в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Во-первых, это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины. Второе - здесь есть очень интересный аспект этой ситуации: ведь на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу", — сообщил он журналисту Павлу Зарубины, кадры выложены в его Telegram-канале. Песков не исключил, что было нарушено внутреннее законодательство США и конгрессмены обратят на это внимание.Также пресс-секретарь указал, что США продолжают подливать масла в огонь, поставляя вооружение украинскому руководству, но исход спецоперации на Украине предрешен: Россия победит.Он добавил, что увеличение дальности поставляемых ракет приводит к расширению буферной зоны, которая потребуется для безопасности России. По его словам, поставки больше вредят Украине: будет больше жертв и разрушений.24 апреля Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине ATACMS. Отмечается, что оружие вошло в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. По данным СМИ, украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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ракеты atacms
Вооружения, ракеты ATACMS
В Кремле прокомментировали тайную поставку американских ракет ATACMS Киеву
Песков: поставка ATACMS Киеву со стороны США подтверждает их участие в конфликте
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Тайная поставка ракет ATACMS Соединенных Штатов Киеву подтверждает их участие в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Во-первых, это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины. Второе - здесь есть очень интересный аспект этой ситуации: ведь на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу", — сообщил он журналисту Павлу Зарубины, кадры выложены в его Telegram-канале.
Песков не исключил, что было нарушено внутреннее законодательство США и конгрессмены обратят на это внимание.
Также пресс-секретарь указал, что США продолжают подливать масла в огонь, поставляя вооружение украинскому руководству, но исход спецоперации на Украине предрешен: Россия победит.
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Он добавил, что увеличение дальности поставляемых ракет приводит к расширению буферной зоны, которая потребуется для безопасности России. По его словам, поставки больше вредят Украине: будет больше жертв и разрушений.
24 апреля Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине ATACMS. Отмечается, что оружие вошло в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. По данным СМИ, украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.