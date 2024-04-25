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В России появился первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева - 25.04.2024, ПРАЙМ
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В России появился первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
В России появился первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева - 25.04.2024, ПРАЙМ
В России появился первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, который в ходе испытаний продемонстрировал высокую эффективность и... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T07:48+0300
2024-04-25T07:57+0300
россия
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препарат
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, который в ходе испытаний продемонстрировал высокую эффективность и безопасность, сообщили в ведомстве. В сообщении указывается: "Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности". При этом в пресс-службе министерства уточнили, что препарат для лечения болезни Бехтерева разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD. Также в Минздраве сообщили, что ВОЗ присвоила препарату против болезни Бехтерева международное непатентованное название сенипрутуг. Соответственно, под этим названием будут распространяться данные о препарате среди медицинских и фармацевтических работников в любой точке мира. Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела, что вызывает у заболевших боль и скованность в позвоночнике, которые в итоге могут привести к ограничениям в подвижности. Механизм действия препарата состоит в том, что с его помощью уничтожаются патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма. Как отметил один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание и при этом у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания. В Минздраве сообщили, что после регистрации компания-производитель может начать промышленное производство препарата.
https://1prime.ru/20240425/minzdrav-847673197.html
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россия, регистрация, препарат
РОССИЯ, регистрация, препарат
07:48 25.04.2024 (обновлено: 07:57 25.04.2024)
 
В России появился первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВ России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19
В России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19 - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, который в ходе испытаний продемонстрировал высокую эффективность и безопасность, сообщили в ведомстве.
В сообщении указывается: "Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности".
При этом в пресс-службе министерства уточнили, что препарат для лечения болезни Бехтерева разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD.
Также в Минздраве сообщили, что ВОЗ присвоила препарату против болезни Бехтерева международное непатентованное название сенипрутуг. Соответственно, под этим названием будут распространяться данные о препарате среди медицинских и фармацевтических работников в любой точке мира.
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Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела, что вызывает у заболевших боль и скованность в позвоночнике, которые в итоге могут привести к ограничениям в подвижности.
Механизм действия препарата состоит в том, что с его помощью уничтожаются патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма.
Как отметил один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание и при этом у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.
В Минздраве сообщили, что после регистрации компания-производитель может начать промышленное производство препарата.
 
РОССИЯрегистрацияпрепарат
 
 
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