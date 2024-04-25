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Минфин США не видит правовых препятствий для конфискации российских активов - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Минфин США не видит правовых препятствий для конфискации российских активов
Минфин США не видит правовых препятствий для конфискации российских активов - 25.04.2024, ПРАЙМ
Минфин США не видит правовых препятствий для конфискации российских активов
Глава Минфина США заявила агентству Reuters, что считает конфискацию российских активов оправданной мерой на фоне событий на Украине. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T19:46+0300
2024-04-25T19:49+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Глава Минфина США заявила агентству Reuters, что считает конфискацию российских активов оправданной мерой на фоне событий на Украине. "Я считаю, что, исходя из международного права и других факторов, прямое изъятие активов это что-то, что может быть оправдано, но это не единственная возможность", — сообщила министр финансов США. Она подтвердила, что "одним из обсуждаемых вариантов" является инициатива о том, чтобы доходы от активов россиян использовались в качестве залога под кредиты или облигации, выпущенные для помощи Украине. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины без утверждения конгресса. По словам Йеллен, объемы находящихся в США российских средств существенно меньше европейских, речь, по данным СМИ, идет о 5-8 миллиардах долларов. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
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Политика
19:46 25.04.2024 (обновлено: 19:49 25.04.2024)
 
Минфин США не видит правовых препятствий для конфискации российских активов

Йеллен: Минфин США не видит правовых препятствий для изъятия российских активов

© Фото : Federal ReserveМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Глава Минфина США заявила агентству Reuters, что считает конфискацию российских активов оправданной мерой на фоне событий на Украине.
"Я считаю, что, исходя из международного права и других факторов, прямое изъятие активов это что-то, что может быть оправдано, но это не единственная возможность", — сообщила министр финансов США.
Она подтвердила, что "одним из обсуждаемых вариантов" является инициатива о том, чтобы доходы от активов россиян использовались в качестве залога под кредиты или облигации, выпущенные для помощи Украине.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины без утверждения конгресса. По словам Йеллен, объемы находящихся в США российских средств существенно меньше европейских, речь, по данным СМИ, идет о 5-8 миллиардах долларов.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
 
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