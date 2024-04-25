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Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:58+0300
2024-04-25T16:29+0300
рспп
экономика
владимир путин
пмэф
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный экономический форум. Он добавил, что в 2024 году будет проведен национальный рейтинг регионов по внедрению инвестиционного стандарта. По словам Путина, выводу представят на международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге."Пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие", — сообщил Путин.Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Альянс состоит из более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливо-энергетический комплекс, а также строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.
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рспп, владимир путин, пмэф
РСПП, Экономика, Владимир Путин, ПМЭФ
15:58 25.04.2024 (обновлено: 16:29 25.04.2024)
 
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ

Путин пригласил участников съезда РСПП на Петербургский международный экономический форум

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный экономический форум.
Он добавил, что в 2024 году будет проведен национальный рейтинг регионов по внедрению инвестиционного стандарта. По словам Путина, выводу представят на международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге.
"Пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие", — сообщил Путин.
Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Альянс состоит из более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливо-энергетический комплекс, а также строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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ЭкономикаРСППВладимир ПутинПМЭФ
 
 
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