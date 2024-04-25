https://1prime.ru/20240425/priglashenie-847701123.html
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:58+0300
2024-04-25T15:58+0300
2024-04-25T16:29+0300
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный экономический форум. Он добавил, что в 2024 году будет проведен национальный рейтинг регионов по внедрению инвестиционного стандарта. По словам Путина, выводу представят на международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге."Пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие", — сообщил Путин.Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Альянс состоит из более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливо-энергетический комплекс, а также строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.
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рспп, владимир путин, пмэф
РСПП, Экономика, Владимир Путин, ПМЭФ
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ
Путин пригласил участников съезда РСПП на Петербургский международный экономический форум
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный экономический форум.
Он добавил, что в 2024 году будет проведен национальный рейтинг регионов по внедрению инвестиционного стандарта. По словам Путина, выводу представят на международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге.
"Пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие", — сообщил Путин.
Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Альянс состоит из более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливо-энергетический комплекс, а также строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.
Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин