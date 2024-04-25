Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240425/priglashenie-847710405.html
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T18:15+0300
2024-04-25T18:15+0300
предпринимательство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_0:51:3108:1799_1920x0_80_0_0_10e2a43a878ce11e5f4aa1e95a71e92a.jpg
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. "Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед", — указал Путин в ответ на это.Глава государства добавил, что в настоящее время женщины играют все более заметную роль в российском предпринимательском сообществе. Они являются организаторами многих мероприятий и являются лидерами по некоторым отраслям, уточнил он.По мнению Путина, это является доказательством зрелости российского и предпринимательского сообщества.
https://1prime.ru/20240425/proekty-847709785.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_80523bfc27cdf69e0d816d1b6178709b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
предпринимательство
предпринимательство
18:15 25.04.2024
 
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге

Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на обед в Санкт-Петербурге

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге.
"Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед", — указал Путин в ответ на это.
Глава государства добавил, что в настоящее время женщины играют все более заметную роль в российском предпринимательском сообществе. Они являются организаторами многих мероприятий и являются лидерами по некоторым отраслям, уточнил он.
По мнению Путина, это является доказательством зрелости российского и предпринимательского сообщества.
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Путин рассказал, на что обратить внимание в магистральных проектах
18:04
 
предпринимательство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала