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Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге

Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T18:15+0300

2024-04-25T18:15+0300

2024-04-25T18:15+0300

предпринимательство

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. "Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед", — указал Путин в ответ на это.Глава государства добавил, что в настоящее время женщины играют все более заметную роль в российском предпринимательском сообществе. Они являются организаторами многих мероприятий и являются лидерами по некоторым отраслям, уточнил он.По мнению Путина, это является доказательством зрелости российского и предпринимательского сообщества.

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предпринимательство