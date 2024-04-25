https://1prime.ru/20240425/priglashenie-847710405.html
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T18:15+0300
2024-04-25T18:15+0300
2024-04-25T18:15+0300
предпринимательство
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. "Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед", — указал Путин в ответ на это.Глава государства добавил, что в настоящее время женщины играют все более заметную роль в российском предпринимательском сообществе. Они являются организаторами многих мероприятий и являются лидерами по некоторым отраслям, уточнил он.По мнению Путина, это является доказательством зрелости российского и предпринимательского сообщества.
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предпринимательство
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц в Санкт-Петербурге
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на обед в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге.
"Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед", — указал Путин в ответ на это.
Глава государства добавил, что в настоящее время женщины играют все более заметную роль в российском предпринимательском сообществе. Они являются организаторами многих мероприятий и являются лидерами по некоторым отраслям, уточнил он.
По мнению Путина, это является доказательством зрелости российского и предпринимательского сообщества.
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