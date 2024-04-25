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Путин рассказал, на что обратить внимание в магистральных проектах

Путин рассказал, на что обратить внимание в магистральных проектах - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, на что обратить внимание в магистральных проектах

По проектам магистралей в целом все выстроено, при этом следует обратить внимание на обеспечивающую инфраструктуру, заявил в ходе съезда РСПП президент России... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T18:04+0300

2024-04-25T18:04+0300

2024-04-25T18:04+0300

экономика

владимир путин

транспорт

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. По проектам магистралей в целом все выстроено, при этом следует обратить внимание на обеспечивающую инфраструктуру, заявил в ходе съезда РСПП президент России Владимир Путин. На мероприятии член правления РСПП, член президиума "Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей" Антон Батаков предложил субсидировать строительство логистической инфраструктуры и промышленно-распределительных центров в виде отдельной программы логистической ипотеки. "Сегодня говорили много о строительстве уже введенных новых магистралей, дорог. Отлично все ездит, увеличивается грузопоток, а инфраструктуры как раз для хранения на сегодняшний день не хватает", — сказал он и отметил, что данное решение обеспечит узкий ценовой коридор и высокую оборачиваемость продукции промышленных кластеров и предприятий, расположенных вдоль транспортных коридоров. По словам Путина, что касается самих проектов магистралей, то здесь в целом все выстроено, а в части обеспечивающей, обслуживающей инфраструктуры, "особенно в первую очередь это предприятия хранения и так далее, наверное, над этим можно подумать". Президент отметил, что это тоже вопрос бюджетных возможностей, потому что это субсидии, связанные с расходами бюджета, правительство сейчас активно работает над этим. "Но я с вами согласен, эти вещи инфраструктурного характера, обеспечивающие логистику. Конечно, это важно, на это нужно обратить внимание", - заключил Путин.

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владимир путин, транспорт