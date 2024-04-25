https://1prime.ru/20240425/programma-847694744.html
Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу
Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу - 25.04.2024, ПРАЙМ
Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу
Евросоюзу следует создать свою производственную оборонную программу и найти на нее общее финансирование, заявил на выступлении в Сорбонне президент Франции... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:14+0300
2024-04-25T14:14+0300
2024-04-25T14:14+0300
вооружения
эммануэль макрон
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg
ПАРИЖ, 25 апр – ПРАЙМ. Евросоюзу следует создать свою производственную оборонную программу и найти на нее общее финансирование, заявил на выступлении в Сорбонне президент Франции Эммануэль Макрон. Оно транслировалось в официальном аккаунте президента в соцсети Х. По его словам, нужно трансформировать срочную помощь ЕС Украине в долгосрочное усилие, "то, что мы называем экономикой войны". "Мы должны производить больше, быстрее и больше европейского. ЕС должен отдавать предпочтение закупкам европейского вооружения. Нам нужно выстроить европейскую производственную программу, обеспечить поддержку Европейского инвестиционного банка и найти дополнительное финансирование, включая идею европейского займа", — сказал Макрон. Также он выразил сожаление из-за того, что европейский фонд мира, созданный для помощи Киеву, "на три четверти был использован для закупок неевропейских вооружений".
https://1prime.ru/20240425/lukashenko-847687226.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, вооружение
Вооружения, Эммануэль Макрон, вооружение
Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу
Макрон: ЕС нужна своя программа производства оружия с общим финансированием
ПАРИЖ, 25 апр – ПРАЙМ. Евросоюзу следует создать свою производственную оборонную программу и найти на нее общее финансирование, заявил на выступлении в Сорбонне президент Франции Эммануэль Макрон. Оно транслировалось в официальном аккаунте президента в соцсети Х.
По его словам, нужно трансформировать срочную помощь ЕС Украине в долгосрочное усилие, "то, что мы называем экономикой войны".
"Мы должны производить больше, быстрее и больше европейского. ЕС должен отдавать предпочтение закупкам европейского вооружения. Нам нужно выстроить европейскую производственную программу, обеспечить поддержку Европейского инвестиционного банка и найти дополнительное финансирование, включая идею европейского займа", — сказал Макрон.
Также он выразил сожаление из-за того, что европейский фонд мира, созданный для помощи Киеву, "на три четверти был использован для закупок неевропейских вооружений".
"Превратили в наркомана". Лукашенко раскритиковал поставки оружия Киеву