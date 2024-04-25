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Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу

Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу - 25.04.2024, ПРАЙМ

Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу

Евросоюзу следует создать свою производственную оборонную программу и найти на нее общее финансирование, заявил на выступлении в Сорбонне президент Франции... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:14+0300

2024-04-25T14:14+0300

2024-04-25T14:14+0300

вооружения

эммануэль макрон

вооружение

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ПАРИЖ, 25 апр – ПРАЙМ. Евросоюзу следует создать свою производственную оборонную программу и найти на нее общее финансирование, заявил на выступлении в Сорбонне президент Франции Эммануэль Макрон. Оно транслировалось в официальном аккаунте президента в соцсети Х. По его словам, нужно трансформировать срочную помощь ЕС Украине в долгосрочное усилие, "то, что мы называем экономикой войны". "Мы должны производить больше, быстрее и больше европейского. ЕС должен отдавать предпочтение закупкам европейского вооружения. Нам нужно выстроить европейскую производственную программу, обеспечить поддержку Европейского инвестиционного банка и найти дополнительное финансирование, включая идею европейского займа", — сказал Макрон. Также он выразил сожаление из-за того, что европейский фонд мира, созданный для помощи Киеву, "на три четверти был использован для закупок неевропейских вооружений".

https://1prime.ru/20240425/lukashenko-847687226.html

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эммануэль макрон, вооружение