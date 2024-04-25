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Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу
Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу - 25.04.2024, ПРАЙМ
Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу
Евросоюзу следует создать свою производственную оборонную программу и найти на нее общее финансирование, заявил на выступлении в Сорбонне президент Франции... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:14+0300
2024-04-25T14:14+0300
вооружения
эммануэль макрон
вооружение
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ПАРИЖ, 25 апр – ПРАЙМ. Евросоюзу следует создать свою производственную оборонную программу и найти на нее общее финансирование, заявил на выступлении в Сорбонне президент Франции Эммануэль Макрон. Оно транслировалось в официальном аккаунте президента в соцсети Х. По его словам, нужно трансформировать срочную помощь ЕС Украине в долгосрочное усилие, "то, что мы называем экономикой войны". "Мы должны производить больше, быстрее и больше европейского. ЕС должен отдавать предпочтение закупкам европейского вооружения. Нам нужно выстроить европейскую производственную программу, обеспечить поддержку Европейского инвестиционного банка и найти дополнительное финансирование, включая идею европейского займа", — сказал Макрон. Также он выразил сожаление из-за того, что европейский фонд мира, созданный для помощи Киеву, "на три четверти был использован для закупок неевропейских вооружений".
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эммануэль макрон, вооружение
Вооружения, Эммануэль Макрон, вооружение
14:14 25.04.2024
 
Макрон призвал создать в ЕС новую оружейную программу

Макрон: ЕС нужна своя программа производства оружия с общим финансированием

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 25 апр – ПРАЙМ. Евросоюзу следует создать свою производственную оборонную программу и найти на нее общее финансирование, заявил на выступлении в Сорбонне президент Франции Эммануэль Макрон. Оно транслировалось в официальном аккаунте президента в соцсети Х.
По его словам, нужно трансформировать срочную помощь ЕС Украине в долгосрочное усилие, "то, что мы называем экономикой войны".
"Мы должны производить больше, быстрее и больше европейского. ЕС должен отдавать предпочтение закупкам европейского вооружения. Нам нужно выстроить европейскую производственную программу, обеспечить поддержку Европейского инвестиционного банка и найти дополнительное финансирование, включая идею европейского займа", — сказал Макрон.
Также он выразил сожаление из-за того, что европейский фонд мира, созданный для помощи Киеву, "на три четверти был использован для закупок неевропейских вооружений".
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ВооруженияЭммануэль Макронвооружение
 
 
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