https://1prime.ru/20240425/promyshlennost-847700041.html

России предстоит резко увеличить объемы промышленности, заявил Путин

России предстоит резко увеличить объемы промышленности, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ

России предстоит резко увеличить объемы промышленности, заявил Путин

России в ближайшие годы предстоит на десятки процентов нарастить объемы промпроизводства, заявил в ходе съезда РСПП президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:44+0300

2024-04-25T15:44+0300

2024-04-25T15:44+0300

экономика

промышленность

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846794512_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_52d68a577dc6bcecfa4ac797a71ed8e1.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. России в ближайшие годы предстоит на десятки процентов нарастить объемы промпроизводства, заявил в ходе съезда РСПП президент России Владимир Путин."Нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно", — сказал глава государства.Он также отметил, что Россия не намерена производить у себя абсолютно все, но следует работать над уникальными сервисами и технологиями.Новость дополняется

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, владимир путин