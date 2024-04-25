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России предстоит резко увеличить объемы промышленности, заявил Путин
России предстоит резко увеличить объемы промышленности, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
России предстоит резко увеличить объемы промышленности, заявил Путин
России в ближайшие годы предстоит на десятки процентов нарастить объемы промпроизводства, заявил в ходе съезда РСПП президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:44+0300
2024-04-25T15:44+0300
2024-04-25T15:44+0300
экономика
промышленность
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. России в ближайшие годы предстоит на десятки процентов нарастить объемы промпроизводства, заявил в ходе съезда РСПП президент России Владимир Путин."Нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно", — сказал глава государства.Он также отметил, что Россия не намерена производить у себя абсолютно все, но следует работать над уникальными сервисами и технологиями.Новость дополняется
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промышленность, владимир путин
Экономика, Промышленность, Владимир Путин
России предстоит резко увеличить объемы промышленности, заявил Путин
Путин: России предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленности
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. России в ближайшие годы предстоит на десятки процентов нарастить объемы промпроизводства, заявил в ходе съезда РСПП президент России Владимир Путин.
"Нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно", — сказал глава государства.
Он также отметил, что Россия не намерена производить у себя абсолютно все, но следует работать над уникальными сервисами и технологиями.