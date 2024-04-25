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Теплоход с зерном впервые отправили из Калининградской области в Венесуэлу

Теплоход с зерном впервые отправили из Калининградской области в Венесуэлу - 25.04.2024, ПРАЙМ

Теплоход с зерном впервые отправили из Калининградской области в Венесуэлу

Теплоход с продовольственной пшеницей впервые отправили из Калининградской области в Венесуэлу, объем груза составил 30,5 тысяч тонн, сообщает пресс-служба... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:24+0300

2024-04-25T15:24+0300

2024-04-25T15:24+0300

пшеница

венесуэла

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КАЛИНИНГРАД, 25 апр, - ПРАЙМ. Теплоход с продовольственной пшеницей впервые отправили из Калининградской области в Венесуэлу, объем груза составил 30,5 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. "Первый теплоход с пшеницей продовольственной экспортирован в Венесуэлу с территории Калининградской области. Впервые… пшеница продовольственная в количестве 30,5 тысяч тонн экспортирована в Венесуэлу судовыми партиями", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что перед отправкой груза специалисты управления Россельхознадзора взяли пробы зерна и провели все необходимые исследования качества пшеницы. "Сотрудниками... проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Венесуэлы. Ведомством выдано пять фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240409/fermery-847216397.html

венесуэла

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пшеница, венесуэла