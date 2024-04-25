https://1prime.ru/20240425/putin-847699542.html

Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин

Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ

Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин

Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:37+0300

2024-04-25T15:37+0300

2024-04-25T15:37+0300

экономика

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, в данном случает подразумевается создание в России абсолютно новых отраслей, а также широкое развитие экономики и социальной сферы."Главное - для реализации обозначенных и других инициатив, для развёртывания новой модели экономического роста есть все возможности, включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", - заметил глава государства.Российский лидер 25 апреля принял участие в съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://1prime.ru/20240425/ekonomika-847699387.html

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россия, владимир путин, новости