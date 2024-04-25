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Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин
Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин
Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:37+0300
2024-04-25T15:37+0300
2024-04-25T15:37+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, в данном случает подразумевается создание в России абсолютно новых отраслей, а также широкое развитие экономики и социальной сферы."Главное - для реализации обозначенных и других инициатив, для развёртывания новой модели экономического роста есть все возможности, включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", - заметил глава государства.Российский лидер 25 апреля принял участие в съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин
Путин: для развертывания новой модели экономики есть все возможности
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, в данном случает подразумевается создание в России абсолютно новых отраслей, а также широкое развитие экономики и социальной сферы.
"Главное - для реализации обозначенных и других инициатив, для развёртывания новой модели экономического роста есть все возможности, включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", - заметил глава государства.
Российский лидер 25 апреля принял участие в съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России