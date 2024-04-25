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Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/putin-847699542.html
Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин
Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин
Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:37+0300
2024-04-25T15:37+0300
экономика
россия
владимир путин
новости
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, в данном случает подразумевается создание в России абсолютно новых отраслей, а также широкое развитие экономики и социальной сферы."Главное - для реализации обозначенных и других инициатив, для развёртывания новой модели экономического роста есть все возможности, включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", - заметил глава государства.Российский лидер 25 апреля принял участие в съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://1prime.ru/20240425/ekonomika-847699387.html
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россия, владимир путин, новости
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
15:37 25.04.2024
 
Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин

Путин: для развертывания новой модели экономики есть все возможности

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время съезда Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин во время съезда Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, в данном случает подразумевается создание в России абсолютно новых отраслей, а также широкое развитие экономики и социальной сферы.
"Главное - для реализации обозначенных и других инициатив, для развёртывания новой модели экономического роста есть все возможности, включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", - заметил глава государства.
Российский лидер 25 апреля принял участие в съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Путин отметил стабильно хорошие темпы развития экономики России
15:34
 
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