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Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России
Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России
В России существенно сократилась берзработица среди молодежи, но и безработица в целом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:41+0300
2024-04-25T15:44+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В России существенно сократилась берзработица среди молодежи, но и безработица в целом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин."Значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой", - сказал российский лидер.Путин заметил, что, например, на Северном Кавказе наблюдался высокий уровень безработицы в 10,7 процента, сейчас он сократился до 6,7 процента", - отметил он.Кроме того, в России сейча зафиксирован рекордно-низкий уровень безработицы в три процента, подчеркнул президент.25 апреля Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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россия, владимир путин, рспп, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, РСПП, Новости
15:41 25.04.2024 (обновлено: 15:44 25.04.2024)
 
Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России

Путин: в России значительно снизилась молодежная безработица

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В России существенно сократилась берзработица среди молодежи, но и безработица в целом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"Значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой", - сказал российский лидер.
Путин заметил, что, например, на Северном Кавказе наблюдался высокий уровень безработицы в 10,7 процента, сейчас он сократился до 6,7 процента", - отметил он.
Кроме того, в России сейча зафиксирован рекордно-низкий уровень безработицы в три процента, подчеркнул президент.
25 апреля Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Путин отметил исторический минимум безработицы в России
2 апреля, 15:28
 
РОССИЯВладимир ПутинРСППНовости
 
 
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