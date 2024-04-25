https://1prime.ru/20240425/putin-847699922.html
Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России
Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России
В России существенно сократилась берзработица среди молодежи, но и безработица в целом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:41+0300
2024-04-25T15:41+0300
2024-04-25T15:44+0300
россия
владимир путин
рспп
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847080022_0:57:3073:1786_1920x0_80_0_0_4bcb5c29a46f443b4ccf379fd36c0986.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В России существенно сократилась берзработица среди молодежи, но и безработица в целом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин."Значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой", - сказал российский лидер.Путин заметил, что, например, на Северном Кавказе наблюдался высокий уровень безработицы в 10,7 процента, сейчас он сократился до 6,7 процента", - отметил он.Кроме того, в России сейча зафиксирован рекордно-низкий уровень безработицы в три процента, подчеркнул президент.25 апреля Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://1prime.ru/20240402/bezrabotitsa-847004653.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847080022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7baa1438109b42bc589d946d99cae78d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, рспп, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, РСПП, Новости
Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России
Путин: в России значительно снизилась молодежная безработица
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В России существенно сократилась берзработица среди молодежи, но и безработица в целом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"Значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой", - сказал российский лидер.
Путин заметил, что, например, на Северном Кавказе наблюдался высокий уровень безработицы в 10,7 процента, сейчас он сократился до 6,7 процента", - отметил он.
Кроме того, в России сейча зафиксирован рекордно-низкий уровень безработицы в три процента, подчеркнул президент.
25 апреля Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин отметил исторический минимум безработицы в России