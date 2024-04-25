https://1prime.ru/20240425/putin-847699922.html

Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России

Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о снижении молодежной безработицы в России

В России существенно сократилась берзработица среди молодежи, но и безработица в целом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:41+0300

2024-04-25T15:41+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В России существенно сократилась берзработица среди молодежи, но и безработица в целом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин."Значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой", - сказал российский лидер.Путин заметил, что, например, на Северном Кавказе наблюдался высокий уровень безработицы в 10,7 процента, сейчас он сократился до 6,7 процента", - отметил он.Кроме того, в России сейча зафиксирован рекордно-низкий уровень безработицы в три процента, подчеркнул президент.25 апреля Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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россия, владимир путин, рспп, новости