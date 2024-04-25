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Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин
Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ
Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин
Российские власти направят дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки. Об этом в рамках съезда РСПП сообщил президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:56+0300
2024-04-25T16:26+0300
экономика
россия
промышленная ипотека
новости
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти направят дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки. Об этом в рамках съезда РСПП сообщил президент России Владимир Путин."В том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки", - отметил глава государства.По словам президента, планируется докапитализировать Фонд развития промышленности, в результате чего его капитал увеличится почти вдвое на 300 миллиардов рублей.Программа промышленной ипотеки стартовала осенью 2022 года по инициативе главы государства, она позволяет получить кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет пять процентов годовых, а для технологических компаний - три процента.
https://1prime.ru/20240403/ipoteka-847037849.html
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россия, промышленная ипотека, новости, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, промышленная ипотека, Новости, Владимир Путин
15:56 25.04.2024 (обновлено: 16:26 25.04.2024)
 
Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин

Путин: власти направят дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти направят дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки. Об этом в рамках съезда РСПП сообщил президент России Владимир Путин.
"В том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки", - отметил глава государства.
По словам президента, планируется докапитализировать Фонд развития промышленности, в результате чего его капитал увеличится почти вдвое на 300 миллиардов рублей.
Программа промышленной ипотеки стартовала осенью 2022 года по инициативе главы государства, она позволяет получить кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет пять процентов годовых, а для технологических компаний - три процента.
Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед ежегодным выступлением в Госдуме - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Мишустин отчитался о выдаче средств в рамках промышленной ипотеки
3 апреля, 13:01
 
ЭкономикаРОССИЯпромышленная ипотекаНовостиВладимир Путин
 
 
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