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Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин

Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин - 25.04.2024, ПРАЙМ

Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин

Российские власти направят дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки. Об этом в рамках съезда РСПП сообщил президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:56+0300

2024-04-25T15:56+0300

2024-04-25T16:26+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти направят дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки. Об этом в рамках съезда РСПП сообщил президент России Владимир Путин."В том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки", - отметил глава государства.По словам президента, планируется докапитализировать Фонд развития промышленности, в результате чего его капитал увеличится почти вдвое на 300 миллиардов рублей.Программа промышленной ипотеки стартовала осенью 2022 года по инициативе главы государства, она позволяет получить кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет пять процентов годовых, а для технологических компаний - три процента.

https://1prime.ru/20240403/ipoteka-847037849.html

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россия, промышленная ипотека, новости, владимир путин