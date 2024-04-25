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Путин заявил о невозможности покрыть дефицит кадров мигрантами

Путин заявил о невозможности покрыть дефицит кадров мигрантами - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о невозможности покрыть дефицит кадров мигрантами

Дефицит кадров в России сохранится на ближайшие годы, его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, заявил президент Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:02+0300

2024-04-25T16:02+0300

2024-04-25T16:02+0300

экономика

россия

владимир путин

дефицит кадров

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Дефицит кадров в России сохранится на ближайшие годы, его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, заявил президент Владимир Путин.Глава государства отметил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что, согласно данным экспертов, страна в ближайшие годы будет переживать дефицит квалификации и кадров."И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит", - сказал Путин.На этом фоне российский лидер призвал найти другие подходы.Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что потери трудовых ресурсов в России, которые произошли из-за пандемии коронавируса и сдвигов в экономике, невозможно компенсировать за счет активизации потока трудовых мигрантов. По данным издания, прирост доли работников на один-два процента не покроет семь процентов свободных вакансий от общей доли.

https://1prime.ru/20240425/ii-847689583.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, дефицит кадров