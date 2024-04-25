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Путин заявил о невозможности покрыть дефицит кадров мигрантами - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин заявил о невозможности покрыть дефицит кадров мигрантами
Путин заявил о невозможности покрыть дефицит кадров мигрантами - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о невозможности покрыть дефицит кадров мигрантами
Дефицит кадров в России сохранится на ближайшие годы, его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, заявил президент Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:02+0300
2024-04-25T16:02+0300
экономика
россия
владимир путин
дефицит кадров
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Дефицит кадров в России сохранится на ближайшие годы, его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, заявил президент Владимир Путин.Глава государства отметил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что, согласно данным экспертов, страна в ближайшие годы будет переживать дефицит квалификации и кадров."И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит", - сказал Путин.На этом фоне российский лидер призвал найти другие подходы.Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что потери трудовых ресурсов в России, которые произошли из-за пандемии коронавируса и сдвигов в экономике, невозможно компенсировать за счет активизации потока трудовых мигрантов. По данным издания, прирост доли работников на один-два процента не покроет семь процентов свободных вакансий от общей доли.
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россия, владимир путин, дефицит кадров
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, дефицит кадров
16:02 25.04.2024
 
Путин заявил о невозможности покрыть дефицит кадров мигрантами

Путин: РФ будет испытывать дефицит кадров в ближайшие годы, его нельзя покрыть мигрантами

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время съезда Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин во время съезда Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Дефицит кадров в России сохранится на ближайшие годы, его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства отметил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что, согласно данным экспертов, страна в ближайшие годы будет переживать дефицит квалификации и кадров.
"И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит", - сказал Путин.
На этом фоне российский лидер призвал найти другие подходы.
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что потери трудовых ресурсов в России, которые произошли из-за пандемии коронавируса и сдвигов в экономике, невозможно компенсировать за счет активизации потока трудовых мигрантов. По данным издания, прирост доли работников на один-два процента не покроет семь процентов свободных вакансий от общей доли.
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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12:44
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путиндефицит кадров
 
 
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