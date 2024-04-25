Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/rabotodateli-847705201.html
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей
Следует поддержать закрепление прав и полномочий работодателей. Данная практика есть в ведущих экономиках Европы. Об этом заявил на съезде Российского союза... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:55+0300
2024-04-25T16:56+0300
экономика
владимир путин
работодатели
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_0:157:3504:2128_1920x0_80_0_0_a6786dd86721afa04e443fc16bda2df4.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Следует поддержать закрепление прав и полномочий работодателей. Данная практика есть в ведущих экономиках Европы. Об этом заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин. "Я думаю, что это (закрепление прав и полномочий работодателей — ред.), безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня… Практика такая есть, в ведущих экономиках Европы закреплено в законе обязательное членство в профсоюзных организациях", — сказал он.
https://1prime.ru/20240425/biznes-847702005.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_389:0:3504:2336_1920x0_80_0_0_8d8ea0a8236e5549ea9d935e6b234aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, работодатели
Экономика, Владимир Путин, работодатели
16:55 25.04.2024 (обновлено: 16:56 25.04.2024)
 
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей

Путин: закрепление прав работодателей нужно поддержать, практика есть в Европе

© fotolia.com / endostockСобеседование
Собеседование - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© fotolia.com / endostock
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Следует поддержать закрепление прав и полномочий работодателей. Данная практика есть в ведущих экономиках Европы. Об этом заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что это (закрепление прав и полномочий работодателей — ред.), безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня… Практика такая есть, в ведущих экономиках Европы закреплено в законе обязательное членство в профсоюзных организациях", — сказал он.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Путин прокомментировал тему защиты прав бизнеса
16:19
 
ЭкономикаВладимир Путинработодатели
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала