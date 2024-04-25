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Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей

Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей

Следует поддержать закрепление прав и полномочий работодателей. Данная практика есть в ведущих экономиках Европы. Об этом заявил на съезде Российского союза... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:55+0300

2024-04-25T16:55+0300

2024-04-25T16:56+0300

экономика

владимир путин

работодатели

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Следует поддержать закрепление прав и полномочий работодателей. Данная практика есть в ведущих экономиках Европы. Об этом заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин. "Я думаю, что это (закрепление прав и полномочий работодателей — ред.), безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня… Практика такая есть, в ведущих экономиках Европы закреплено в законе обязательное членство в профсоюзных организациях", — сказал он.

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владимир путин, работодатели