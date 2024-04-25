https://1prime.ru/20240425/rabotodateli-847705201.html
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей
Следует поддержать закрепление прав и полномочий работодателей. Данная практика есть в ведущих экономиках Европы. Об этом заявил на съезде Российского союза... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:55+0300
2024-04-25T16:55+0300
2024-04-25T16:56+0300
экономика
владимир путин
работодатели
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Следует поддержать закрепление прав и полномочий работодателей. Данная практика есть в ведущих экономиках Европы. Об этом заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин. "Я думаю, что это (закрепление прав и полномочий работодателей — ред.), безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня… Практика такая есть, в ведущих экономиках Европы закреплено в законе обязательное членство в профсоюзных организациях", — сказал он.
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владимир путин, работодатели
Экономика, Владимир Путин, работодатели
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей
Путин: закрепление прав работодателей нужно поддержать, практика есть в Европе
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Следует поддержать закрепление прав и полномочий работодателей. Данная практика есть в ведущих экономиках Европы. Об этом заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что это (закрепление прав и полномочий работодателей — ред.), безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня… Практика такая есть, в ведущих экономиках Европы закреплено в законе обязательное членство в профсоюзных организациях", — сказал он.
Путин прокомментировал тему защиты прав бизнеса