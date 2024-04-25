https://1prime.ru/20240425/rezervy-847701565.html

Международные резервы России выросли к 19 апреля

Международные резервы России выросли к 19 апреля - 25.04.2024, ПРАЙМ

Международные резервы России выросли к 19 апреля

Международные резервы РФ с 12 апреля по конец дня 19 апреля увеличились на 2,5 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 603,2 миллиарда долларов, говорится... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:03+0300

2024-04-25T16:03+0300

2024-04-25T16:09+0300

банк россии

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 12 апреля по конец дня 19 апреля увеличились на 2,5 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 603,2 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 19 апреля 2024 года составили 603,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,5 млрд долларов США, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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