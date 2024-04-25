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"Росатом" получил предложения по ядерным установкам для других планет
"Росатом" получил предложения по ядерным установкам для других планет - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Росатом" получил предложения по ядерным установкам для других планет
"Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей... | 25.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."По космической тематике двигаемся вперёд. Участвуем активно в обновлении стратегии госкорпорации "Роскосмос". За нами энергетические установки, как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов, здесь у нас большие предложения от госкорпорации "Роскосмос", - сказал Лихачёв на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов говорил, что РФ совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. Позднее он уточнил, что создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект.
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россия, росатом, алексей лихачев, роскосмос, новости
РОССИЯ, Росатом, Алексей Лихачев, РОСКОСМОС, Новости
"Росатом" получил предложения по ядерным установкам для других планет
Лихачев: "Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по созданию ядерных энергоустановок
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" получил от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет, сообщил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"По космической тематике двигаемся вперёд. Участвуем активно в обновлении стратегии госкорпорации "Роскосмос". За нами энергетические установки, как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов, здесь у нас большие предложения от госкорпорации "Роскосмос", - сказал Лихачёв на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов говорил, что РФ совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. Позднее он уточнил, что создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект.
"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС