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Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости - 25.04.2024, ПРАЙМ
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости
В России должно стать модным и престижным иметь больше двух детей. Следует повышать ценность таких семей. Требуются дополнительные меры стимулирования... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T09:22+0300
2024-04-25T10:18+0300
экономика
россия
рождаемость
валентина матвиенко
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В России должно стать модным и престижным иметь больше двух детей. Следует повышать ценность таких семей. Требуются дополнительные меры стимулирования рождаемости. Об этом в интервью РИА Новости заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать", — сказала она. Спикер отметила, что свою роль в развитии в обществе этой "ценностной мотивации" должны сыграть, в том числе, СМИ. По ее словам, также нужны дополнительные меры стимулирования. При этом, напомнила политик, правительство в данный момент прорабатывает соответствующую стратегию в рамках нацпроекта "Семья".Матвиенко также подчеркнула, что тема демографии для России является ключевой. Она добавила, что это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны. При этом Матвиенко отметила, что снижение рождаемости и демографические проблемы характерны не только для России, но и "для многих других развивающихся и развитых государств, в том числе, и для Китая, как это ни покажется странным", и выразила уверенность, что Россия с этой проблемой справится.Спикер напомнила, что власти страны начали целенаправленно заниматься этой проблемой с 2007 года. Принятые меры, среди которых, в частности, были маткапитал, семейная ипотека, единое пособие для детей, поддержка семей с детьми, указ президента о статусе многодетных семей, дали свои результаты, отметила спикер верней палаты парламента.Сейчас, по ее словам, власти понимают, что "продолжая уже оправдавшиеся практики, нужно искать новые дополнительные".Кроме того, Матвиенко сообщила, что Совфед по итогам заседания Совета законодателей направит в правительство РФ предложения по улучшению демографической ситуации.Матвиенко напомнила, что есть сложившаяся практика, меры поддержки федерального уровня, меры поддержки рождаемости и укрепления семьи в регионах, в том числе в национальных республиках, в иных, где сложились свои традиции и подходы. "И поэтому на Совете законодателей мы как раз и пообсуждаем эту систему мер", — сказала спикер верхней палаты парламента.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, рождаемость, валентина матвиенко
Экономика, РОССИЯ, рождаемость, Валентина Матвиенко
09:22 25.04.2024 (обновлено: 10:18 25.04.2024)
 
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости

Матвиенко: нужны допмеры по рождаемости, иметь 2-3 детей должно стать модным

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В России должно стать модным и престижным иметь больше двух детей. Следует повышать ценность таких семей. Требуются дополнительные меры стимулирования рождаемости. Об этом в интервью РИА Новости заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать", — сказала она.
Спикер отметила, что свою роль в развитии в обществе этой "ценностной мотивации" должны сыграть, в том числе, СМИ. По ее словам, также нужны дополнительные меры стимулирования. При этом, напомнила политик, правительство в данный момент прорабатывает соответствующую стратегию в рамках нацпроекта "Семья".
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Матвиенко также подчеркнула, что тема демографии для России является ключевой. Она добавила, что это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны. При этом Матвиенко отметила, что снижение рождаемости и демографические проблемы характерны не только для России, но и "для многих других развивающихся и развитых государств, в том числе, и для Китая, как это ни покажется странным", и выразила уверенность, что Россия с этой проблемой справится.
Спикер напомнила, что власти страны начали целенаправленно заниматься этой проблемой с 2007 года. Принятые меры, среди которых, в частности, были маткапитал, семейная ипотека, единое пособие для детей, поддержка семей с детьми, указ президента о статусе многодетных семей, дали свои результаты, отметила спикер верней палаты парламента.
Сейчас, по ее словам, власти понимают, что "продолжая уже оправдавшиеся практики, нужно искать новые дополнительные".
Кроме того, Матвиенко сообщила, что Совфед по итогам заседания Совета законодателей направит в правительство РФ предложения по улучшению демографической ситуации.
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Матвиенко напомнила, что есть сложившаяся практика, меры поддержки федерального уровня, меры поддержки рождаемости и укрепления семьи в регионах, в том числе в национальных республиках, в иных, где сложились свои традиции и подходы.
"И поэтому на Совете законодателей мы как раз и пообсуждаем эту систему мер", — сказала спикер верхней палаты парламента.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯрождаемостьВалентина Матвиенко
 
 
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