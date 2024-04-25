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Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию

Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию - 25.04.2024, ПРАЙМ

Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию

Защита компаний от национализации (деприватизации) станет одной из тем, которую бизнесмены собираются обсудить на встрече с президентом Владимиром Путиным на... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:49+0300

2024-04-25T10:49+0300

2024-04-25T10:50+0300

экономика

владимир путин

рспп

национализация

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Защита компаний от национализации (деприватизации) станет одной из тем, которую бизнесмены собираются обсудить на встрече с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей(РСПП), пишут "Ведомости".Среди других тем — налоговые льготы, заморозка фискальной нагрузки со следующего года, смягчение курсовой экспортной пошлины. Так, глава государства в послании Федеральному собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в РФ, одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.Кроме того, для компаний-экспортеров немаловажен вопрос обязательной продажи валютной выручки. О том, что мера показала свою эффективность, в конце февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также заявлял, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.Дата мероприятия несколько раз переносилась: изначально съезд должен был состояться 15 февраля, потом его сдвинули на первую половину апреля. Как отметили в РСПП, решение было принято по согласованию с администрацией президента с учетом важности системного обсуждения новых нацпроектов и стратегических целей развития страны. Впоследствии дата съезда была назначена на 18 апреля, однако даты менялись еще дважды - 17 апреля и, наконец, 25 апреля.

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владимир путин, рспп, национализация