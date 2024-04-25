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Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию
Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию - 25.04.2024, ПРАЙМ
Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию
Защита компаний от национализации (деприватизации) станет одной из тем, которую бизнесмены собираются обсудить на встрече с президентом Владимиром Путиным на... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:49+0300
2024-04-25T10:50+0300
экономика
владимир путин
рспп
национализация
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Защита компаний от национализации (деприватизации) станет одной из тем, которую бизнесмены собираются обсудить на встрече с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей(РСПП), пишут "Ведомости".Среди других тем — налоговые льготы, заморозка фискальной нагрузки со следующего года, смягчение курсовой экспортной пошлины. Так, глава государства в послании Федеральному собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в РФ, одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.Кроме того, для компаний-экспортеров немаловажен вопрос обязательной продажи валютной выручки. О том, что мера показала свою эффективность, в конце февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также заявлял, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.Дата мероприятия несколько раз переносилась: изначально съезд должен был состояться 15 февраля, потом его сдвинули на первую половину апреля. Как отметили в РСПП, решение было принято по согласованию с администрацией президента с учетом важности системного обсуждения новых нацпроектов и стратегических целей развития страны. Впоследствии дата съезда была назначена на 18 апреля, однако даты менялись еще дважды - 17 апреля и, наконец, 25 апреля.
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владимир путин, рспп, национализация
Экономика, Владимир Путин, РСПП, Национализация
10:49 25.04.2024 (обновлено: 10:50 25.04.2024)
 
Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию

"Ведомости": на съезде РСПП бизнес собрался обсудить с Путиным деприватизацию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк" Ежегодный съезд РСПП
 Ежегодный съезд РСПП - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Защита компаний от национализации (деприватизации) станет одной из тем, которую бизнесмены собираются обсудить на встрече с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей(РСПП), пишут "Ведомости".
Среди других тем — налоговые льготы, заморозка фискальной нагрузки со следующего года, смягчение курсовой экспортной пошлины. Так, глава государства в послании Федеральному собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в РФ, одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.
Кроме того, для компаний-экспортеров немаловажен вопрос обязательной продажи валютной выручки. О том, что мера показала свою эффективность, в конце февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также заявлял, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.
Дата мероприятия несколько раз переносилась: изначально съезд должен был состояться 15 февраля, потом его сдвинули на первую половину апреля. Как отметили в РСПП, решение было принято по согласованию с администрацией президента с учетом важности системного обсуждения новых нацпроектов и стратегических целей развития страны. Впоследствии дата съезда была назначена на 18 апреля, однако даты менялись еще дважды - 17 апреля и, наконец, 25 апреля.
%Беспилотник УЗГА Форпост - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
Все сами увидите: что стоит за национализацией "военки"
3 марта, 04:04
 
ЭкономикаВладимир ПутинРСППНационализация
 
 
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