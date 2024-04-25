https://1prime.ru/20240425/rspp-847688510.html

Владимир Путин выступает на съезде РСПП

Владимир Путин выступает на съезде РСПП - 25.04.2024, ПРАЙМ

Владимир Путин выступает на съезде РСПП

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на котором выступает президент Владимир Путин, проходит в Московском международном доме... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:19+0300

2024-04-25T15:19+0300

2024-04-25T15:19+0300

экономика

владимир путин

рспп

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847688228_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_d04444156d110bfefd347d018eecfba5.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на котором выступает президент Владимир Путин, проходит в Московском международном доме музыки.Президент месяц назад встречался с главой союза Александром Шохиным в Кремле, они обсудили перспективы взаимодействия власти и предпринимательского сообщества. Шохин тогда пригласил президента принять участие в съезде. Шохин отмечал, что союз подготовил проект резолюции, в который вошло 100 пунктов. По его словам, это "100 шагов к экономическому лидерству".Традиционно на съезде обсуждаются вопросы развития экономики, а также волнующие бизнес проблемы, в том числе в части налогов. Так, глава государства в послании Федеральному собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в РФ, одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.Речь идет, как позднее подтвердил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, о прогрессивном налоге. Президент подчеркнул, что нужно построить эту систему так, чтобы она давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области.Кроме того, для компаний-экспортеров немаловажен вопрос обязательной продажи валютной выручки. О том, что мера показала свою эффективность, в конце февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также заявлял, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.В свою очередь, Минфин РФ сообщал, что считает обоснованным продление требования об обязательном возврате валютной выручки экспортерами. При этом в министерстве готовы при необходимости доработать схему репатриации. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор по-прежнему не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки.Кроме того, с начала текущего года стали возникать сложности в расчетах в нацвалютах с дружественными странами, такими как Китай, Турция и ОАЭ. Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что проблему с международными расчетами быстро решить не получится в полной мере без создания новой финансовой архитектуры, независимой от Запада.

https://1prime.ru/20240425/rspp-847681668.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

LIVE: Выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей а съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 2024-04-25T15:19+0300 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, рспп, бизнес