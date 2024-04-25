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Путин назвал РСПП надежным партнером государства - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал РСПП надежным партнером государства
Путин назвал РСПП надежным партнером государства - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин назвал РСПП надежным партнером государства
Российский союз промышленников и предпринимателей является надежным партнером государства, заявил на съезде РСПП президент РФ Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:28+0300
2024-04-25T15:36+0300
экономика
владимир путин
рспп
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей является надежным партнером государства, заявил на съезде РСПП президент РФ Владимир Путин. "Он (РСПП — ред.) объединяет крупнейшие и ведущие предприятия страны и на протяжении уже многих лет выступает надежным партнером государства в вопросах укрепления экономики, сферы финансов, расширения свободы предпринимательства", — сказал он.Глава государства отметил конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет справляться с трудностями.Путин подчеркнул, что государство и далее будет поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. "Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей", — сказал президент.Кроме того, Путин призвал создать стабильные и предсказуемые условия для работы бизнеса.Новость дополняется
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владимир путин, рспп
Экономика, Владимир Путин, РСПП
15:28 25.04.2024 (обновлено: 15:36 25.04.2024)
 
Путин назвал РСПП надежным партнером государства

Путин заявил, что РСПП выступает надежным партнером государства

© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей является надежным партнером государства, заявил на съезде РСПП президент РФ Владимир Путин.
"Он (РСПП — ред.) объединяет крупнейшие и ведущие предприятия страны и на протяжении уже многих лет выступает надежным партнером государства в вопросах укрепления экономики, сферы финансов, расширения свободы предпринимательства", — сказал он.
Глава государства отметил конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет справляться с трудностями.
Путин подчеркнул, что государство и далее будет поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места.
"Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей", — сказал президент.
Кроме того, Путин призвал создать стабильные и предсказуемые условия для работы бизнеса.
Новость дополняется
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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13:39
 
ЭкономикаВладимир ПутинРСПП
 
 
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