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Путин назвал РСПП надежным партнером государства

Путин назвал РСПП надежным партнером государства - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин назвал РСПП надежным партнером государства

Российский союз промышленников и предпринимателей является надежным партнером государства, заявил на съезде РСПП президент РФ Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:28+0300

2024-04-25T15:28+0300

2024-04-25T15:36+0300

экономика

владимир путин

рспп

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей является надежным партнером государства, заявил на съезде РСПП президент РФ Владимир Путин. "Он (РСПП — ред.) объединяет крупнейшие и ведущие предприятия страны и на протяжении уже многих лет выступает надежным партнером государства в вопросах укрепления экономики, сферы финансов, расширения свободы предпринимательства", — сказал он.Глава государства отметил конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет справляться с трудностями.Путин подчеркнул, что государство и далее будет поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. "Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей", — сказал президент.Кроме того, Путин призвал создать стабильные и предсказуемые условия для работы бизнеса.Новость дополняется

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владимир путин, рспп