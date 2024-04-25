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Главные заявления Владимира Путина на встрече с бизнесом и промышленниками
Главные заявления Владимира Путина на встрече с бизнесом и промышленниками - 25.04.2024, ПРАЙМ
Главные заявления Владимира Путина на встрече с бизнесом и промышленниками
Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как глава государства оценил состояние экономики... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:28+0300
2024-04-25T17:28+0300
2024-04-25T17:28+0300
экономика
владимир путин
рспп
бизнес
ставка банка россии
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как глава государства оценил состояние экономики и бизнеса и какие вызовы назвал главными - в подборке "Прайма". Об экономике России В экономике России набрана хорошая, сильная динамика, это заметно и по рынку труда. В стране сейчас рекордно низкая безработица. Среднемесячная зарплата в реальном выражении в январе выросла на 8,5 процента. ВВП России по итогам 2023 года прибавил 3,6 процента, а за январь-февраль 2024 года вырос в среднем на шесть процентов. Дополнительные ресурсы направят на развитие промышленной ипотеки.В ближайшие шесть лет России нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства. Новые предприятия, в том числе высокотехнологичные, по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно. Фонд развития промышленности получит дополнительные на 300 миллиардов рублей. Угроза и инфляции все еще актуальна, но тенденции положительные. Центробанк держит ключевую ставку из-за инфляции, иначе инфляция будет двузначной, как в Турции и ряде других стран. О налогах и поддержке бизнесаОдной из мер по улучшению инвестиционного климата в России президент назвал донастройку налоговой системы: "Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты".Правительство РФ готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины — это станет началом масштабного этапа дебюрократизации. Вместо сотен и тысяч устаревших нормативных документов появится компактный перечень с понятными требованиями.Конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями, подчеркнул российский лидер. Президент пообещал, что власти будут оказывать предпринимателям поддержку, чтобы они запускали перспективные проекты, наращивали вложения капитала, создавали новые рабочие места.О новой приватизацииРечь о пересмотре приватизации сейчас не идет, отдельно подчеркнул президент. Претензии к собственникам приватизированных активов неуместны, в свое время власти сами не проконтролировали этот процесс. Возврат в госсобственность ряда активов по инициативе правоохранителей не является пересмотром итогов приватизации."В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам",— сказал президент.В тоже время глава государства подчеркнул, что "никакие формальные поводы и зацепки" в отношении действующих собственников бывших государственных активов недопустимы. Владимир Путин напомнил о приватизации некоторых предприятий в 90-х годах, которая была проведена только по согласованию с региональными, но не федеральными властями. При этом он отметил, что действующее тогда правительство само отказалось от участия в этом процессе."Значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны, особенно к тем, кто нормально, успешно работают, решают социальные вопросы, помогают обеспечивать национальную безопасность",— добавил он.О вызовах будущего Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако за счет миграции его покрыть нельзя, нужны другие подходы, подчеркнул президент. "Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы",— сказал президент.Абсолютно все производить в России бессмысленно и не нужно, но иметь свои разработки по критическим важным технологиям необходимо. Россия должна нарастить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе. При этом стране не всегда выгодно действовать по принципу талиона, то есть симметрично отвечать на санкции. Нам выгодно действовать так, как лучше для экономики. В ходе панельной дискуссии глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов предложил ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт."Сама постановка вопроса, конечно, правильная. Но не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают", - сказал Путин. Он подчеркнул, что следует всегда оценивать, сможет ли страна обеспечить собственный рынок.России также предстоит существенно повысить производительность труда, развить цифровые платформы модели управления и провести сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
https://1prime.ru/20240425/uspekh-847701253.html
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владимир путин, рспп, бизнес, ставка банка россии
Экономика, Владимир Путин, РСПП, Бизнес, ставка Банка России
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как глава государства оценил состояние экономики и бизнеса и какие вызовы назвал главными - в подборке "Прайма".
В экономике России набрана хорошая, сильная динамика, это заметно и по рынку труда. В стране сейчас рекордно низкая безработица. Среднемесячная зарплата в реальном выражении в январе выросла на 8,5 процента. ВВП России по итогам 2023 года прибавил 3,6 процента, а за январь-февраль 2024 года вырос в среднем на шесть процентов. Дополнительные ресурсы направят на развитие промышленной ипотеки.
В ближайшие шесть лет России нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства. Новые предприятия, в том числе высокотехнологичные, по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно. Фонд развития промышленности получит дополнительные на 300 миллиардов рублей.
Угроза и инфляции все еще актуальна, но тенденции положительные. Центробанк держит ключевую ставку из-за инфляции, иначе инфляция будет двузначной, как в Турции и ряде других стран.
Путин раскрыл секрет успеха в бизнесе
О налогах и поддержке бизнеса
Одной из мер по улучшению инвестиционного климата в России президент назвал донастройку налоговой системы: "Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты".
Правительство РФ готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины — это станет началом масштабного этапа дебюрократизации. Вместо сотен и тысяч устаревших нормативных документов появится компактный перечень с понятными требованиями.
Конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями, подчеркнул российский лидер. Президент пообещал, что власти будут оказывать предпринимателям поддержку, чтобы они запускали перспективные проекты, наращивали вложения капитала, создавали новые рабочие места.
Речь о пересмотре приватизации сейчас не идет, отдельно подчеркнул президент. Претензии к собственникам приватизированных активов неуместны, в свое время власти сами не проконтролировали этот процесс. Возврат в госсобственность ряда активов по инициативе правоохранителей не является пересмотром итогов приватизации.
"В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам",— сказал президент.
В тоже время глава государства подчеркнул, что "никакие формальные поводы и зацепки" в отношении действующих собственников бывших государственных активов недопустимы. Владимир Путин напомнил о приватизации некоторых предприятий в 90-х годах, которая была проведена только по согласованию с региональными, но не федеральными властями. При этом он отметил, что действующее тогда правительство само отказалось от участия в этом процессе.
"Значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны, особенно к тем, кто нормально, успешно работают, решают социальные вопросы, помогают обеспечивать национальную безопасность",— добавил он.
Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством
Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако за счет миграции его покрыть нельзя, нужны другие подходы, подчеркнул президент. "Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы",— сказал президент.
Абсолютно все производить в России бессмысленно и не нужно, но иметь свои разработки по критическим важным технологиям необходимо. Россия должна нарастить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе.
При этом стране не всегда выгодно действовать по принципу талиона, то есть симметрично отвечать на санкции. Нам выгодно действовать так, как лучше для экономики. В ходе панельной дискуссии глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов предложил ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт.
"Сама постановка вопроса, конечно, правильная. Но не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают", - сказал Путин. Он подчеркнул, что следует всегда оценивать, сможет ли страна обеспечить собственный рынок.
России также предстоит существенно повысить производительность труда, развить цифровые платформы модели управления и провести сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
Путин не согласился применить "древнее право" в ответ на действия Запада