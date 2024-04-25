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Главные заявления Владимира Путина на встрече с бизнесом и промышленниками

Главные заявления Владимира Путина на встрече с бизнесом и промышленниками - 25.04.2024, ПРАЙМ

Главные заявления Владимира Путина на встрече с бизнесом и промышленниками

Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как глава государства оценил состояние экономики... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:28+0300

2024-04-25T17:28+0300

2024-04-25T17:28+0300

экономика

владимир путин

рспп

бизнес

ставка банка россии

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как глава государства оценил состояние экономики и бизнеса и какие вызовы назвал главными - в подборке "Прайма". Об экономике России В экономике России набрана хорошая, сильная динамика, это заметно и по рынку труда. В стране сейчас рекордно низкая безработица. Среднемесячная зарплата в реальном выражении в январе выросла на 8,5 процента. ВВП России по итогам 2023 года прибавил 3,6 процента, а за январь-февраль 2024 года вырос в среднем на шесть процентов. Дополнительные ресурсы направят на развитие промышленной ипотеки.В ближайшие шесть лет России нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства. Новые предприятия, в том числе высокотехнологичные, по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно. Фонд развития промышленности получит дополнительные на 300 миллиардов рублей. Угроза и инфляции все еще актуальна, но тенденции положительные. Центробанк держит ключевую ставку из-за инфляции, иначе инфляция будет двузначной, как в Турции и ряде других стран. О налогах и поддержке бизнесаОдной из мер по улучшению инвестиционного климата в России президент назвал донастройку налоговой системы: "Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты".Правительство РФ готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины — это станет началом масштабного этапа дебюрократизации. Вместо сотен и тысяч устаревших нормативных документов появится компактный перечень с понятными требованиями.Конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями, подчеркнул российский лидер. Президент пообещал, что власти будут оказывать предпринимателям поддержку, чтобы они запускали перспективные проекты, наращивали вложения капитала, создавали новые рабочие места.О новой приватизацииРечь о пересмотре приватизации сейчас не идет, отдельно подчеркнул президент. Претензии к собственникам приватизированных активов неуместны, в свое время власти сами не проконтролировали этот процесс. Возврат в госсобственность ряда активов по инициативе правоохранителей не является пересмотром итогов приватизации."В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам",— сказал президент.В тоже время глава государства подчеркнул, что "никакие формальные поводы и зацепки" в отношении действующих собственников бывших государственных активов недопустимы. Владимир Путин напомнил о приватизации некоторых предприятий в 90-х годах, которая была проведена только по согласованию с региональными, но не федеральными властями. При этом он отметил, что действующее тогда правительство само отказалось от участия в этом процессе."Значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны, особенно к тем, кто нормально, успешно работают, решают социальные вопросы, помогают обеспечивать национальную безопасность",— добавил он.О вызовах будущего Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако за счет миграции его покрыть нельзя, нужны другие подходы, подчеркнул президент. "Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы",— сказал президент.Абсолютно все производить в России бессмысленно и не нужно, но иметь свои разработки по критическим важным технологиям необходимо. Россия должна нарастить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе. При этом стране не всегда выгодно действовать по принципу талиона, то есть симметрично отвечать на санкции. Нам выгодно действовать так, как лучше для экономики. В ходе панельной дискуссии глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов предложил ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт."Сама постановка вопроса, конечно, правильная. Но не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают", - сказал Путин. Он подчеркнул, что следует всегда оценивать, сможет ли страна обеспечить собственный рынок.России также предстоит существенно повысить производительность труда, развить цифровые платформы модели управления и провести сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, рспп, бизнес, ставка банка россии