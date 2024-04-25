https://1prime.ru/20240425/ryabkov-847699785.html

Рябков не исключил понижения дипотношений с США

Рябков не исключил понижения дипотношений с США - 25.04.2024, ПРАЙМ

Рябков не исключил понижения дипотношений с США

Россия в ответ на конфискацию своих активов может понизить уровень дипломатических отношений с США, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:37+0300

2024-04-25T15:37+0300

2024-04-25T15:37+0300

сергей рябков

мид рф

замороженные российские активы

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77f03776face55b391ac744396d9b971.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия в ответ на конфискацию своих активов может понизить уровень дипломатических отношений с США, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.Ранее палата представителей США приняла законопроект, который включает изъятие российских активов и передачу их Украине.Рябков отметил, что Москва будет определять ответные меры. "Понижение уровня дипотношений - это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались", - добавил он.По словам, замглавы МИД, США еще будут обсуждать вопрос конфискации со странами "Большой семерки", поскольку значительная часть активов находится в Европе.

https://1prime.ru/20240424/aktivy-847650871.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей рябков, мид рф, замороженные российские активы, сша