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Рябков не исключил понижения дипотношений с США - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Рябков не исключил понижения дипотношений с США
Рябков не исключил понижения дипотношений с США - 25.04.2024, ПРАЙМ
Рябков не исключил понижения дипотношений с США
Россия в ответ на конфискацию своих активов может понизить уровень дипломатических отношений с США, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:37+0300
2024-04-25T15:37+0300
сергей рябков
мид рф
замороженные российские активы
сша
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия в ответ на конфискацию своих активов может понизить уровень дипломатических отношений с США, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.Ранее палата представителей США приняла законопроект, который включает изъятие российских активов и передачу их Украине.Рябков отметил, что Москва будет определять ответные меры. "Понижение уровня дипотношений - это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались", - добавил он.По словам, замглавы МИД, США еще будут обсуждать вопрос конфискации со странами "Большой семерки", поскольку значительная часть активов находится в Европе.
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сергей рябков, мид рф, замороженные российские активы, сша
Сергей Рябков, МИД РФ, замороженные российские активы, США
15:37 25.04.2024
 
Рябков не исключил понижения дипотношений с США

Рябков: РФ рассматривает вариант понижения дипотношений с США из-за конфискации активов

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия в ответ на конфискацию своих активов может понизить уровень дипломатических отношений с США, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Ранее палата представителей США приняла законопроект, который включает изъятие российских активов и передачу их Украине.
Рябков отметил, что Москва будет определять ответные меры.
"Понижение уровня дипотношений - это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались", - добавил он.
По словам, замглавы МИД, США еще будут обсуждать вопрос конфискации со странами "Большой семерки", поскольку значительная часть активов находится в Европе.
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Сергей РябковМИД РФзамороженные российские активыСША
 
 
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