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Глава Росрыболовства дал прогноз по объему экспорта рыбы в 2024 году

Глава Росрыболовства дал прогноз по объему экспорта рыбы в 2024 году - 25.04.2024, ПРАЙМ

Глава Росрыболовства дал прогноз по объему экспорта рыбы в 2024 году

Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов, пока с этими цифрами справляются, сообщил журналистам во Владивостоке... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T05:16+0300

2024-04-25T05:16+0300

2024-04-25T05:18+0300

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россия

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экспорт

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов, пока с этими цифрами справляются, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Стоят амбициозные задачи. Помимо того, что надо насытить внутренний рынок, надо увеличить стоимость поставок на зарубежные рынки. Пока мы с теми цифрами, которые перед нами поставило правительство, справляемся. В этом году нам надо сделать 5,6 миллиарда долларов экспорта", - сказал Шестаков. По его словам, основные рынки экспорта – азиатские: Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия. "Африканский рынок стал одним из пяти самых крупных. Сейчас активно развиваются поставки в другие страны – и африканские, и латиноамериканские. В 2023 году порядка 18 стран прибавились по географии нашего экспорта", - отметил Шестаков. Он добавил, что пока сложно давать прогноз о достижении рекордов вылова рыбы в этом году после успешного 2023 года. "Рекорд был в 2023 году. Но сложно пока говорить о рекордах (этого года – ред.), определяющее значение будет иметь лососевая путина, многое от нее зависит... Будем стараться вместе с рыбаками, чтобы рекорды были", - сказал Шестаков.

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россия, рыба, экспорт, прогноз