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В ЕС предложили внести СМИ в новый пакет антироссийских санкций - 25.04.2024, ПРАЙМ
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В ЕС предложили внести СМИ в новый пакет антироссийских санкций
В ЕС предложили внести СМИ в новый пакет антироссийских санкций - 25.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС предложили внести СМИ в новый пакет антироссийских санкций
В Европарламенте в резолюции о якобы российском вмешательстве в институты ЕС в преддверии выборов призвали включить в составляемый 14-й пакет санкций против РФ... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:12+0300
2024-04-25T11:12+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр – ПРАЙМ. В Европарламенте в резолюции о якобы российском вмешательстве в институты ЕС в преддверии выборов призвали включить в составляемый 14-й пакет санкций против РФ новые СМИ и "пропагандистов", следует из опубликованного проекта документа. Выборы в ЕП должны пройти 6-9 июня. После этого должен обновиться состав ЕК и назначен новый глава Евросовета. Перед выборами участились заявления действующих политиков о попытках повлиять на выборы со стороны других стран, а также взаимные обвинения в коррупции. "Европарламент призывает внешнеполитическую службу ЕС и Еврокомиссию включить в предстоящий 14-й пакет санкций новые поддерживаемые Кремлем СМИ, другие вещательные и медийные организации, а также физлиц, ответственных за пропаганду и кампании по дезинформации в ЕС", — сказанно в документе. Ранее вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщал, что техническая работа над новым санкционным пакетом идет. Он может быть согласован до конца весны. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, санкции против рф
Политика, ЕС, санкции против РФ
11:12 25.04.2024
 
В ЕС предложили внести СМИ в новый пакет антироссийских санкций

Европарламент предлагает включить в 14-й пакет санкций против России новые СМИ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр – ПРАЙМ. В Европарламенте в резолюции о якобы российском вмешательстве в институты ЕС в преддверии выборов призвали включить в составляемый 14-й пакет санкций против РФ новые СМИ и "пропагандистов", следует из опубликованного проекта документа.
Выборы в ЕП должны пройти 6-9 июня. После этого должен обновиться состав ЕК и назначен новый глава Евросовета. Перед выборами участились заявления действующих политиков о попытках повлиять на выборы со стороны других стран, а также взаимные обвинения в коррупции.
"Европарламент призывает внешнеполитическую службу ЕС и Еврокомиссию включить в предстоящий 14-й пакет санкций новые поддерживаемые Кремлем СМИ, другие вещательные и медийные организации, а также физлиц, ответственных за пропаганду и кампании по дезинформации в ЕС", — сказанно в документе.
Ранее вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщал, что техническая работа над новым санкционным пакетом идет. Он может быть согласован до конца весны.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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ПолитикаЕСсанкции против РФ
 
 
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