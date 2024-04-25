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США пригрозили Китаю санкциями за поставки в Россию
США пригрозили Китаю санкциями за поставки в Россию - 25.04.2024, ПРАЙМ
США пригрозили Китаю санкциями за поставки в Россию
Соединенные Штаты наложат ограничительные меры против китайских кредитных организаций за поставки продукции двойного назначения в Россию, отметила глава... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T18:07+0300
2024-04-25T18:07+0300
2024-04-25T18:07+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты наложат ограничительные меры против китайских кредитных организаций за поставки продукции двойного назначения в Россию, отметила глава американского Минфина Джанет Йеллен."Есть исполнительный указ, подписанный президентом (США Джо Байденом - ред.), который наделяет министерство финансов полномочиями вводить санкции против иностранных банков в Китае или других местах, которые содействуют поставкам товаров военного назначения в Россию. Это важное полномочие. И мы были бы готовы его использовать в случае необходимости", — сообщила Йеллен агентству Reuters.Так, она ответила на вопрос журналистов о санкциях против китайских финучреждений за содействие в поставке в Россию товаров двойного назначения. При этом она добавила, что пока нечего анонсировать с точки зрения санкций.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
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США пригрозили Китаю санкциями за поставки в Россию
Минфин США пригрозил КНР санкциям за поставку в РФ товаров военного назначения
ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты наложат ограничительные меры против китайских кредитных организаций за поставки продукции двойного назначения в Россию, отметила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
"Есть исполнительный указ, подписанный президентом (США Джо Байденом - ред.), который наделяет министерство финансов полномочиями вводить санкции против иностранных банков в Китае или других местах, которые содействуют поставкам товаров военного назначения в Россию. Это важное полномочие. И мы были бы готовы его использовать в случае необходимости", — сообщила Йеллен агентству Reuters.
Так, она ответила на вопрос журналистов о санкциях против китайских финучреждений за содействие в поставке в Россию товаров двойного назначения.
При этом она добавила, что пока нечего анонсировать с точки зрения санкций.
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
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