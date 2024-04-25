https://1prime.ru/20240425/sberbank-847682506.html
ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка
ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка - 25.04.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще одно дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вкладов, претензия стала второй с начала года,... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:03+0300
2024-04-25T11:03+0300
2024-04-25T11:03+0300
россия
фас рф
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще одно дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вкладов, претензия стала второй с начала года, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк России" по признакам нарушения Закона о рекламе. В рекламе банка существенные условия вклада были указаны трудным для восприятия шрифтом. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу поступила жалоба гражданина на рекламу банка в эфире телеканала "Петербург-5 канал". В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу - 16% годовых. Однако данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Кроме того, в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка. "Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков", - указала ФАС. В феврале текущего года служба уже заводила дело в отношении банка за ненадлежащую рекламу другого вклада.
https://1prime.ru/20240424/fas-847650638.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф, новости
ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка
ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка из-за рекламы вкладов
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще одно дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вкладов, претензия стала второй с начала года, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк России" по признакам нарушения Закона о рекламе. В рекламе банка существенные условия вклада были указаны трудным для восприятия шрифтом. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ", - сказано в сообщении.
Указывается, что в службу поступила жалоба гражданина на рекламу банка в эфире телеканала "Петербург-5 канал". В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу - 16% годовых.
Однако данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Кроме того, в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка.
"Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков", - указала ФАС.
В феврале текущего года служба уже заводила дело в отношении банка за ненадлежащую рекламу другого вклада.
ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari