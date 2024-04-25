https://1prime.ru/20240425/sberbank-847682506.html

ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка

ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка - 25.04.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще одно дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вкладов, претензия стала второй с начала года,... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:03+0300

2024-04-25T11:03+0300

2024-04-25T11:03+0300

россия

фас рф

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще одно дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вкладов, претензия стала второй с начала года, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк России" по признакам нарушения Закона о рекламе. В рекламе банка существенные условия вклада были указаны трудным для восприятия шрифтом. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу поступила жалоба гражданина на рекламу банка в эфире телеканала "Петербург-5 канал". В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу - 16% годовых. Однако данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Кроме того, в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка. "Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков", - указала ФАС. В феврале текущего года служба уже заводила дело в отношении банка за ненадлежащую рекламу другого вклада.

https://1prime.ru/20240424/fas-847650638.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, новости