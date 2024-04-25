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ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка - 25.04.2024, ПРАЙМ
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ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка
ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка - 25.04.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще одно дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вкладов, претензия стала второй с начала года,... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:03+0300
2024-04-25T11:03+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще одно дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вкладов, претензия стала второй с начала года, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк России" по признакам нарушения Закона о рекламе. В рекламе банка существенные условия вклада были указаны трудным для восприятия шрифтом. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу поступила жалоба гражданина на рекламу банка в эфире телеканала "Петербург-5 канал". В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу - 16% годовых. Однако данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Кроме того, в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка. "Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков", - указала ФАС. В феврале текущего года служба уже заводила дело в отношении банка за ненадлежащую рекламу другого вклада.
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россия, фас рф, новости
РОССИЯ, ФАС РФ, Новости
11:03 25.04.2024
 
ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка

ФАС возбудила еще одно дело против Сбербанка из-за рекламы вкладов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще одно дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вкладов, претензия стала второй с начала года, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк России" по признакам нарушения Закона о рекламе. В рекламе банка существенные условия вклада были указаны трудным для восприятия шрифтом. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ", - сказано в сообщении.
Указывается, что в службу поступила жалоба гражданина на рекламу банка в эфире телеканала "Петербург-5 канал". В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу - 16% годовых.
Однако данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Кроме того, в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка.
"Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков", - указала ФАС.
В феврале текущего года служба уже заводила дело в отношении банка за ненадлежащую рекламу другого вклада.
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