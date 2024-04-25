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ЦБ: россияне провели операции через СБП на 10,5 триллиона рублей

ЦБ: россияне провели операции через СБП на 10,5 триллиона рублей - 25.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ: россияне провели операции через СБП на 10,5 триллиона рублей

Россияне по итогам первого квартала 2024 года провели через систему быстрых платежей (СБП) 2,5 миллиарда операций на сумму 10,5 триллиона рублей - вдвое больше, | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T13:41+0300

2024-04-25T13:41+0300

2024-04-25T13:53+0300

банк россии

сбп

финансовые операции

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Россияне по итогам первого квартала 2024 года провели через систему быстрых платежей (СБП) 2,5 миллиарда операций на сумму 10,5 триллиона рублей - вдвое больше, чем год назад, сообщает ЦБ РФ. "По итогам I квартала 2024 года граждане провели через СБП 2,5 миллиарда операций на сумму 10,5 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатели увеличились в 2 раза", - сказано в сообщении. Среднее количество операций в сутки составило 28 миллионов, а максимальное – 39 миллионов, отмечает ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбп, финансовые операции