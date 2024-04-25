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ЦБ: россияне провели операции через СБП на 10,5 триллиона рублей - 25.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ: россияне провели операции через СБП на 10,5 триллиона рублей
ЦБ: россияне провели операции через СБП на 10,5 триллиона рублей - 25.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ: россияне провели операции через СБП на 10,5 триллиона рублей
Россияне по итогам первого квартала 2024 года провели через систему быстрых платежей (СБП) 2,5 миллиарда операций на сумму 10,5 триллиона рублей - вдвое больше, | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:41+0300
2024-04-25T13:53+0300
банк россии
сбп
финансовые операции
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Россияне по итогам первого квартала 2024 года провели через систему быстрых платежей (СБП) 2,5 миллиарда операций на сумму 10,5 триллиона рублей - вдвое больше, чем год назад, сообщает ЦБ РФ. "По итогам I квартала 2024 года граждане провели через СБП 2,5 миллиарда операций на сумму 10,5 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатели увеличились в 2 раза", - сказано в сообщении. Среднее количество операций в сутки составило 28 миллионов, а максимальное – 39 миллионов, отмечает ЦБ.
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сбп, финансовые операции
Банк России, СБП, финансовые операции
13:41 25.04.2024 (обновлено: 13:53 25.04.2024)
 
ЦБ: россияне провели операции через СБП на 10,5 триллиона рублей

ЦБ: россияне в первом квартале провели через СБП 2,5 млрд операций на 10,5 трлн рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСБП
СБП - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Россияне по итогам первого квартала 2024 года провели через систему быстрых платежей (СБП) 2,5 миллиарда операций на сумму 10,5 триллиона рублей - вдвое больше, чем год назад, сообщает ЦБ РФ.
"По итогам I квартала 2024 года граждане провели через СБП 2,5 миллиарда операций на сумму 10,5 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатели увеличились в 2 раза", - сказано в сообщении.
Среднее количество операций в сутки составило 28 миллионов, а максимальное – 39 миллионов, отмечает ЦБ.
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