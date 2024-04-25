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Путин раскрыл секрет успеха России на поле боя - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Путин раскрыл секрет успеха России на поле боя
Путин раскрыл секрет успеха России на поле боя - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл секрет успеха России на поле боя
На сегодняшний день успех на поле боя зависит от скорости и эффективности решения технологических задач. У России это получается. Об этом президент РФ Владимир... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:12+0300
2024-04-25T17:19+0300
вооружения
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. На сегодняшний день успех на поле боя зависит от скорости и эффективности решения технологических задач. У России это получается. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. "Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается. И в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются, в том числе в правительстве", — заявил он.Глава государства также отметил работу "народного ВПК". Он отметил, что "одна из наисложнейших отраслей – это беспилотие и все что с ним связано", включая искусственный интеллект. "Конечно, у нас и Минобороны этим занимается. Вы знаете, там так называемые "народные ВПК" уже работают вовсю. Минобороны не успевает за предложениями следить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", — сообщил российский лидер.Более того, добавил президент, "успех на линии боевых соприкосновений зависит от того, сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают, вот просто в режиме реального времени".
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владимир путин, впк, сво
Вооружения, Владимир Путин, ВПК, СВО
17:12 25.04.2024 (обновлено: 17:19 25.04.2024)
 
Путин раскрыл секрет успеха России на поле боя

Путин: успех на поле боя зависит от скорости решения технологических задач

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. На сегодняшний день успех на поле боя зависит от скорости и эффективности решения технологических задач. У России это получается. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается. И в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются, в том числе в правительстве", — заявил он.
Глава государства также отметил работу "народного ВПК". Он отметил, что "одна из наисложнейших отраслей – это беспилотие и все что с ним связано", включая искусственный интеллект.
"Конечно, у нас и Минобороны этим занимается. Вы знаете, там так называемые "народные ВПК" уже работают вовсю. Минобороны не успевает за предложениями следить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", — сообщил российский лидер.
Более того, добавил президент, "успех на линии боевых соприкосновений зависит от того, сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают, вот просто в режиме реального времени".
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