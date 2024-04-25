https://1prime.ru/20240425/sekret-847706448.html
Путин раскрыл секрет успеха России на поле боя
Путин раскрыл секрет успеха России на поле боя - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл секрет успеха России на поле боя
На сегодняшний день успех на поле боя зависит от скорости и эффективности решения технологических задач. У России это получается. Об этом президент РФ Владимир... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:12+0300
2024-04-25T17:12+0300
2024-04-25T17:19+0300
вооружения
владимир путин
впк
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846804128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b045b6a5691aabc9eb1b69fb9fbec4c.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. На сегодняшний день успех на поле боя зависит от скорости и эффективности решения технологических задач. У России это получается. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. "Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается. И в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются, в том числе в правительстве", — заявил он.Глава государства также отметил работу "народного ВПК". Он отметил, что "одна из наисложнейших отраслей – это беспилотие и все что с ним связано", включая искусственный интеллект. "Конечно, у нас и Минобороны этим занимается. Вы знаете, там так называемые "народные ВПК" уже работают вовсю. Минобороны не успевает за предложениями следить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", — сообщил российский лидер.Более того, добавил президент, "успех на линии боевых соприкосновений зависит от того, сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают, вот просто в режиме реального времени".
https://1prime.ru/20240425/talion-847706224.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846804128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df0efbf1d38d3d53821157845b55d2a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, впк, сво
Вооружения, Владимир Путин, ВПК, СВО
Путин раскрыл секрет успеха России на поле боя
Путин: успех на поле боя зависит от скорости решения технологических задач
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. На сегодняшний день успех на поле боя зависит от скорости и эффективности решения технологических задач. У России это получается. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается. И в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются, в том числе в правительстве", — заявил он.
Глава государства также отметил работу "народного ВПК". Он отметил, что "одна из наисложнейших отраслей – это беспилотие и все что с ним связано", включая искусственный интеллект.
"Конечно, у нас и Минобороны этим занимается. Вы знаете, там так называемые "народные ВПК" уже работают вовсю. Минобороны не успевает за предложениями следить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", — сообщил российский лидер.
Более того, добавил президент, "успех на линии боевых соприкосновений зависит от того, сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают, вот просто в режиме реального времени".
Путин не согласился применить "древнее право" в ответ на действия Запада