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Шадаев рассказал об обеспечении федеральных трасс связью стандарта LTE

Шадаев рассказал об обеспечении федеральных трасс связью стандарта LTE - 25.04.2024, ПРАЙМ

Шадаев рассказал об обеспечении федеральных трасс связью стандарта LTE

К 2026 году 80% протяженности федеральных трасс в России должны быть обеспечены связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:37+0300

2024-04-25T11:37+0300

2024-04-25T11:47+0300

максут шадаев

трасса

связь

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. К 2026 году 80% протяженности федеральных трасс в России должны быть обеспечены связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком будущего 2024"."Покрытие федеральных трасс на 99,9% стоит как показатель к 2031 году, при этом к 2026 году 80% протяженности федеральных трасс долго быть обеспечено LTE на хорошей скорости с хорошим качеством", - сказал Шадаев.

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максут шадаев, трасса, связь