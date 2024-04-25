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Шадаев рассказал об обеспечении федеральных трасс связью стандарта LTE
Шадаев рассказал об обеспечении федеральных трасс связью стандарта LTE - 25.04.2024, ПРАЙМ
Шадаев рассказал об обеспечении федеральных трасс связью стандарта LTE
К 2026 году 80% протяженности федеральных трасс в России должны быть обеспечены связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:37+0300
2024-04-25T11:37+0300
2024-04-25T11:47+0300
максут шадаев
трасса
связь
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. К 2026 году 80% протяженности федеральных трасс в России должны быть обеспечены связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком будущего 2024"."Покрытие федеральных трасс на 99,9% стоит как показатель к 2031 году, при этом к 2026 году 80% протяженности федеральных трасс долго быть обеспечено LTE на хорошей скорости с хорошим качеством", - сказал Шадаев.
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максут шадаев, трасса, связь
Максут Шадаев, трасса, связь
Шадаев рассказал об обеспечении федеральных трасс связью стандарта LTE
Шадаев: около 80% федеральных трасс в РФ должны быть обеспечены связью LTE к 2026 году
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. К 2026 году 80% протяженности федеральных трасс в России должны быть обеспечены связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком будущего 2024".
"Покрытие федеральных трасс на 99,9% стоит как показатель к 2031 году, при этом к 2026 году 80% протяженности федеральных трасс долго быть обеспечено LTE на хорошей скорости с хорошим качеством", - сказал Шадаев.