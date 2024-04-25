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WSJ прогнозирует увеличение штрафов из-за закона США о помощи союзникам - 25.04.2024, ПРАЙМ
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WSJ прогнозирует увеличение штрафов из-за закона США о помощи союзникам
WSJ прогнозирует увеличение штрафов из-за закона США о помощи союзникам - 25.04.2024, ПРАЙМ
WSJ прогнозирует увеличение штрафов из-за закона США о помощи союзникам
Новый американский закон о помощи союзникам может повлечь за собой увеличение штрафов организациям, которые нарушили ограничительные меры, в частности против... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T21:44+0300
2024-04-25T21:45+0300
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Новый американский закон о помощи союзникам может повлечь за собой увеличение штрафов организациям, которые нарушили ограничительные меры, в частности против России, сообщает газета Wall Street Journal.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань."В законопроекте... есть некоторые нормативные сюрпризы для предприятий, которые стараются разобраться в далеко идущих санкциях в отношении России и других иностранных противников", — указывается в материале статьи.Авторы газеты пишут, что имеется в иду удвоение срока исковой давности за нарушение санкций.Согласно данным Wall Street Journal, компаниям теперь придется проверять деятельность за последние десять лет во избежание обвинений за нарушение санкций. Раньше при подобных случаях необходимо было проверить деятельность за последние пять лет.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
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21:44 25.04.2024 (обновлено: 21:45 25.04.2024)
 
WSJ прогнозирует увеличение штрафов из-за закона США о помощи союзникам

WSJ: закон США о помощи союзникам может привести к увеличению штрафов за нарушение санкций

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Новый американский закон о помощи союзникам может повлечь за собой увеличение штрафов организациям, которые нарушили ограничительные меры, в частности против России, сообщает газета Wall Street Journal.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
"В законопроекте... есть некоторые нормативные сюрпризы для предприятий, которые стараются разобраться в далеко идущих санкциях в отношении России и других иностранных противников", — указывается в материале статьи.
Авторы газеты пишут, что имеется в иду удвоение срока исковой давности за нарушение санкций.
Флаги США
США пригрозили Китаю санкциями за поставки в Россию
18:07
Согласно данным Wall Street Journal, компаниям теперь придется проверять деятельность за последние десять лет во избежание обвинений за нарушение санкций. Раньше при подобных случаях необходимо было проверить деятельность за последние пять лет.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
 
 
 
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