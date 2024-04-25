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Швеция направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО, заявил Кристерссон - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Швеция направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО, заявил Кристерссон
Швеция направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО, заявил Кристерссон - 25.04.2024, ПРАЙМ
Швеция направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО, заявил Кристерссон
Кабмин Швеции поручило вооруженным силам подготовить сокращенный батальон для отправки в Латвию в начале 2025 года в рамках сил НАТО. Об этом сообщил... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:21+0300
2024-04-25T17:21+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Кабмин Швеции поручило вооруженным силам подготовить сокращенный батальон для отправки в Латвию в начале 2025 года в рамках сил НАТО. Об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон."Правительство сегодня утром приняло решение поручить вооруженным силам Швеции подготовить сокращенный механизированный батальон в качестве сухопутных сил НАТО (для отправки – ред.) в Латвию", - сказал он.Сообщается, что батальон будет состоять примерно из 600 военнослужащих полка "Южный Сконе" и включать в себя БМП CV90, бронемашины и танки Leopard 2.Настоящее решение было объявлено Кристерссоном в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей.Швеция присоединилась к НАТО официально в марте 2021 года, однако последние годы Россия выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ. Россия неоднократно отмечала, что не несет угрозу ни для одной страны, однако не оставит без ответа без ответа действия, которые могут нанести урон ее интересам.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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швеция, нато, новости
Политика, ШВЕЦИЯ, НАТО, Новости
17:21 25.04.2024
 
Швеция направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО, заявил Кристерссон

Кристерссон: Швеция направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Кабмин Швеции поручило вооруженным силам подготовить сокращенный батальон для отправки в Латвию в начале 2025 года в рамках сил НАТО. Об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"Правительство сегодня утром приняло решение поручить вооруженным силам Швеции подготовить сокращенный механизированный батальон в качестве сухопутных сил НАТО (для отправки – ред.) в Латвию", - сказал он.
Сообщается, что батальон будет состоять примерно из 600 военнослужащих полка "Южный Сконе" и включать в себя БМП CV90, бронемашины и танки Leopard 2.
Настоящее решение было объявлено Кристерссоном в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей.
Швеция присоединилась к НАТО официально в марте 2021 года, однако последние годы Россия выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ. Россия неоднократно отмечала, что не несет угрозу ни для одной страны, однако не оставит без ответа без ответа действия, которые могут нанести урон ее интересам.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Флаг Швеции
МИД Швеции призвал создавать больше трудностей для России
27 марта, 09:55
 
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