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Швеция направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО, заявил Кристерссон

Швеция направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО, заявил Кристерссон - 25.04.2024, ПРАЙМ

Швеция направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО, заявил Кристерссон

Кабмин Швеции поручило вооруженным силам подготовить сокращенный батальон для отправки в Латвию в начале 2025 года в рамках сил НАТО. Об этом сообщил... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:21+0300

2024-04-25T17:21+0300

2024-04-25T17:21+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Кабмин Швеции поручило вооруженным силам подготовить сокращенный батальон для отправки в Латвию в начале 2025 года в рамках сил НАТО. Об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон."Правительство сегодня утром приняло решение поручить вооруженным силам Швеции подготовить сокращенный механизированный батальон в качестве сухопутных сил НАТО (для отправки – ред.) в Латвию", - сказал он.Сообщается, что батальон будет состоять примерно из 600 военнослужащих полка "Южный Сконе" и включать в себя БМП CV90, бронемашины и танки Leopard 2.Настоящее решение было объявлено Кристерссоном в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей.Швеция присоединилась к НАТО официально в марте 2021 года, однако последние годы Россия выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ. Россия неоднократно отмечала, что не несет угрозу ни для одной страны, однако не оставит без ответа без ответа действия, которые могут нанести урон ее интересам.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

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