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Новые центры экономической силы изменят ситуацию в мире, считает Пушков

Новые центры экономической силы изменят ситуацию в мире, считает Пушков - 25.04.2024, ПРАЙМ

Новые центры экономической силы изменят ситуацию в мире, считает Пушков

Возникновение новых центров экономической силы меняет глобальную геополитическую диспозицию, в перспективе, европейские развитые страны могут выбыть из топ-10... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T13:46+0300

2024-04-25T13:46+0300

2024-04-25T13:46+0300

экономика

алексей пушков

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Возникновение новых центров экономической силы меняет глобальную геополитическую диспозицию, в перспективе, европейские развитые страны могут выбыть из топ-10 экономик, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "С возникновением новых центров экономической силы растёт и стремление государств к самостоятельности и суверенитету в мировых делах. Это меняет глобальную геополитическую диспозицию", - сказал политик на заседании "круглого стола". По словам законодателя, в мире возникают новые центры экономической силы, "мир становится мегаполисным — это формально признается и нашими противниками, хотя они пытаются не допустить этого или по крайней мере сделать все, чтобы замедлить этот процесс". Сенатор напомнил, что сегодня в топ-10 крупнейших мировых экономик входит 5 стран, которые не относятся к "западному миру", кроме России, это Бразилия, Индия, Китай, Индонезия. При этом Великобритания и Франция находятся на грани выбывания из "десятки". "Они находятся на 9 и 10 месте, и думаю, в ближайшие два-три года по объемам ВВП их обойдут представители развивающейся части планеты", - отметил глава комиссии. При этом у стран, которые занимают сейчас новые позиции на экономической карте мира, отмечается выраженная политика утверждения национального суверенитета, заключил политик.

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алексей пушков