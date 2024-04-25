https://1prime.ru/20240425/sila-847691911.html
Новые центры экономической силы изменят ситуацию в мире, считает Пушков
Новые центры экономической силы изменят ситуацию в мире, считает Пушков - 25.04.2024, ПРАЙМ
Новые центры экономической силы изменят ситуацию в мире, считает Пушков
Возникновение новых центров экономической силы меняет глобальную геополитическую диспозицию, в перспективе, европейские развитые страны могут выбыть из топ-10... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:46+0300
2024-04-25T13:46+0300
2024-04-25T13:46+0300
экономика
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Возникновение новых центров экономической силы меняет глобальную геополитическую диспозицию, в перспективе, европейские развитые страны могут выбыть из топ-10 экономик, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "С возникновением новых центров экономической силы растёт и стремление государств к самостоятельности и суверенитету в мировых делах. Это меняет глобальную геополитическую диспозицию", - сказал политик на заседании "круглого стола". По словам законодателя, в мире возникают новые центры экономической силы, "мир становится мегаполисным — это формально признается и нашими противниками, хотя они пытаются не допустить этого или по крайней мере сделать все, чтобы замедлить этот процесс". Сенатор напомнил, что сегодня в топ-10 крупнейших мировых экономик входит 5 стран, которые не относятся к "западному миру", кроме России, это Бразилия, Индия, Китай, Индонезия. При этом Великобритания и Франция находятся на грани выбывания из "десятки". "Они находятся на 9 и 10 месте, и думаю, в ближайшие два-три года по объемам ВВП их обойдут представители развивающейся части планеты", - отметил глава комиссии. При этом у стран, которые занимают сейчас новые позиции на экономической карте мира, отмечается выраженная политика утверждения национального суверенитета, заключил политик.
https://1prime.ru/20240423/aktivy-847600543.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_a1e69a241c6bd941fa6a25e14b9889e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей пушков
Экономика, Алексей Пушков
Новые центры экономической силы изменят ситуацию в мире, считает Пушков
Пушков: новые центры экономической силы изменят геополитическую диспозицию
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Возникновение новых центров экономической силы меняет глобальную геополитическую диспозицию, в перспективе, европейские развитые страны могут выбыть из топ-10 экономик, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"С возникновением новых центров экономической силы растёт и стремление государств к самостоятельности и суверенитету в мировых делах. Это меняет глобальную геополитическую диспозицию", - сказал политик на заседании "круглого стола".
По словам законодателя, в мире возникают новые центры экономической силы, "мир становится мегаполисным — это формально признается и нашими противниками, хотя они пытаются не допустить этого или по крайней мере сделать все, чтобы замедлить этот процесс".
Сенатор напомнил, что сегодня в топ-10 крупнейших мировых экономик входит 5 стран, которые не относятся к "западному миру", кроме России, это Бразилия, Индия, Китай, Индонезия. При этом Великобритания и Франция находятся на грани выбывания из "десятки". "Они находятся на 9 и 10 месте, и думаю, в ближайшие два-три года по объемам ВВП их обойдут представители развивающейся части планеты", - отметил глава комиссии.
При этом у стран, которые занимают сейчас новые позиции на экономической карте мира, отмечается выраженная политика утверждения национального суверенитета, заключил политик.
Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, заявила Матвиенко