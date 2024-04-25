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Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада - 25.04.2024, ПРАЙМ
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада
Украинский конфликт стал тотальным фиаско западных стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:56+0300
2024-04-25T10:56+0300
2024-04-25T10:56+0300
экономика
петер сийярто
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БАКУ, 25 апр - ПРАЙМ. Украинский конфликт стал тотальным фиаско западных стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгерский министр 25 апреля встретился с азербайджанским министром труда и и социальной защиты населения Сахилом Бабаевым в рамках 10-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии."Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия – одна из стран, страдающих от этого", - сказал Сийярто.Он пояснил, что ранее в стране выросли энергетические долги и инфляция. Будапешту, отметил глава МИД, удалось понизить инфляцию с 27 до четырех процентов, Венгрия планирует удерживать ее на этом уровне.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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петер сийярто, венгрия, запад, украина
Экономика, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада
БАКУ, 25 апр - ПРАЙМ. Украинский конфликт стал тотальным фиаско западных стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгерский министр 25 апреля встретился с азербайджанским министром труда и и социальной защиты населения Сахилом Бабаевым в рамках 10-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.
"Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия – одна из стран, страдающих от этого", - сказал Сийярто.
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Он пояснил, что ранее в стране выросли энергетические долги и инфляция. Будапешту, отметил глава МИД, удалось понизить инфляцию с 27 до четырех процентов, Венгрия планирует удерживать ее на этом уровне.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.