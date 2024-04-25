https://1prime.ru/20240425/siyyarto-847682329.html

Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада - 25.04.2024, ПРАЙМ

Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

Украинский конфликт стал тотальным фиаско западных стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:56+0300

2024-04-25T10:56+0300

2024-04-25T10:56+0300

экономика

петер сийярто

венгрия

запад

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_0:68:3078:1799_1920x0_80_0_0_0cd0148d6919fedf958852b0a46c734a.jpg

БАКУ, 25 апр - ПРАЙМ. Украинский конфликт стал тотальным фиаско западных стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгерский министр 25 апреля встретился с азербайджанским министром труда и и социальной защиты населения Сахилом Бабаевым в рамках 10-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии."Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия – одна из стран, страдающих от этого", - сказал Сийярто.Он пояснил, что ранее в стране выросли энергетические долги и инфляция. Будапешту, отметил глава МИД, удалось понизить инфляцию с 27 до четырех процентов, Венгрия планирует удерживать ее на этом уровне.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

https://1prime.ru/20240421/vengriya-847556444.html

венгрия

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

петер сийярто, венгрия, запад, украина