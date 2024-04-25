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Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/siyyarto-847682329.html
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада - 25.04.2024, ПРАЙМ
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада
Украинский конфликт стал тотальным фиаско западных стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:56+0300
2024-04-25T10:56+0300
экономика
петер сийярто
венгрия
запад
украина
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БАКУ, 25 апр - ПРАЙМ. Украинский конфликт стал тотальным фиаско западных стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгерский министр 25 апреля встретился с азербайджанским министром труда и и социальной защиты населения Сахилом Бабаевым в рамках 10-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии."Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия – одна из стран, страдающих от этого", - сказал Сийярто.Он пояснил, что ранее в стране выросли энергетические долги и инфляция. Будапешту, отметил глава МИД, удалось понизить инфляцию с 27 до четырех процентов, Венгрия планирует удерживать ее на этом уровне.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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петер сийярто, венгрия, запад, украина
Экономика, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
10:56 25.04.2024
 
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БАКУ, 25 апр - ПРАЙМ. Украинский конфликт стал тотальным фиаско западных стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгерский министр 25 апреля встретился с азербайджанским министром труда и и социальной защиты населения Сахилом Бабаевым в рамках 10-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.
"Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия – одна из стран, страдающих от этого", - сказал Сийярто.
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Он пояснил, что ранее в стране выросли энергетические долги и инфляция. Будапешту, отметил глава МИД, удалось понизить инфляцию с 27 до четырех процентов, Венгрия планирует удерживать ее на этом уровне.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
 
ЭкономикаПетер СийяртоВЕНГРИЯЗАПАДУКРАИНА
 
 
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