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Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 12 раз
Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 12 раз - 25.04.2024, ПРАЙМ
Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 12 раз
Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию, в феврале поставки достигли рекордных 36 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:34+0300
2024-04-25T11:34+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию, в феврале поставки достигли рекордных 36 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные индийского Минпромторга, которые проанализировало агентство РИА Новости.Согласно информации ведомства, экспорт смартфонов вырос в 1,6 раза в месячном выражении и в 12 раз в годовом, достигнув рекордных 36 миллионов долларов. На втором месте по поставкам в Россию оказались медикаменты для розничной продажи на 27 миллионов долларов, на третьем - облицовочная плитка (13 миллионов долларов).
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индия, россия
Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 12 раз
Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию, в феврале поставки достигли рекордных 36 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные индийского Минпромторга, которые проанализировало агентство РИА Новости.
Согласно информации ведомства, экспорт смартфонов вырос в 1,6 раза в месячном выражении и в 12 раз в годовом, достигнув рекордных 36 миллионов долларов.
На втором месте по поставкам в Россию оказались медикаменты для розничной продажи на 27 миллионов долларов, на третьем - облицовочная плитка (13 миллионов долларов).
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