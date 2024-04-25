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Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 12 раз

Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 12 раз - 25.04.2024, ПРАЙМ

Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 12 раз

Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию, в феврале поставки достигли рекордных 36 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:34+0300

2024-04-25T11:34+0300

2024-04-25T11:34+0300

индия

россия

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Смартфоны стали главным товаром Индии для экспорта в Россию, в феврале поставки достигли рекордных 36 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные индийского Минпромторга, которые проанализировало агентство РИА Новости.Согласно информации ведомства, экспорт смартфонов вырос в 1,6 раза в месячном выражении и в 12 раз в годовом, достигнув рекордных 36 миллионов долларов. На втором месте по поставкам в Россию оказались медикаменты для розничной продажи на 27 миллионов долларов, на третьем - облицовочная плитка (13 миллионов долларов).

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