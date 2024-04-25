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В России могут запретить массовые спам-обзвоны

В России могут запретить массовые спам-обзвоны - 25.04.2024, ПРАЙМ

В России могут запретить массовые спам-обзвоны

Минцифры России представит законопроект, согласно которому массовый спам-обзвон будет запрещен, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:35+0300

2024-04-25T11:35+0300

2024-04-25T11:58+0300

максут шадаев

спам-звонки

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минцифры России представит законопроект, согласно которому массовый спам-обзвон будет запрещен, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. На форуме "Телеком Будущее 2024" глава Минцифры отметил, что ведомство внесет законопроект, который запретит массовые спам-обзвоны. "Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами", - пояснил он.Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости.

https://1prime.ru/20240417/tsifrovizatsiya-847473573.html

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максут шадаев, спам-звонки