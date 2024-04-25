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В ВТБ предрекли сохранение уровня ключевой ставки Банка России - 25.04.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ предрекли сохранение уровня ключевой ставки Банка России
В ВТБ предрекли сохранение уровня ключевой ставки Банка России - 25.04.2024, ПРАЙМ
В ВТБ предрекли сохранение уровня ключевой ставки Банка России
Банк России примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% на предстоящем в пятницу заседании совета директоров, такое мнение журналистам выразил первый | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:02+0300
2024-04-25T10:02+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% на предстоящем в пятницу заседании совета директоров, такое мнение журналистам выразил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Я думаю, что решение по ставке по итогам заседания в пятницу будет - оставление ставки на уровне 16%", - сказал он. Но при этом он допустил, что ЦБ будет рассматривать и повышение ключевой ставки, о чем станет известно по итогам публикации резюме. Пьянов допустил также, что регулятор может сменить коммуникацию и подать сигнал о том, что ставка в 16% сохранится дольше, чем предполагалось ранее, возможно, до конца текущего года. Также, по его словам, регулятор может пересмотреть и повысить прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год, превысив 16% в верхнем диапазоне. Этим ЦБ, по его словам, подаст сигнал, что если продолжится "перегрев" кредитного рынка, рынка труда и ускорение темпов роста ВВП, то ключевая ставка, возможно, будет повышена. В феврале Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 13,5-15,5% с 12,5-14,5%, а на 2025 год - до 8-10% с 7-9%. Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля повысил ставку на внеочередном заседании сразу на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседаниях в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ оставлял ставку неизменной.
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втб, ставка банка россии
Банк России, ВТБ, ставка Банка России
10:02 25.04.2024
 
В ВТБ предрекли сохранение уровня ключевой ставки Банка России

ВТБ: Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании в пятницу

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% на предстоящем в пятницу заседании совета директоров, такое мнение журналистам выразил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Я думаю, что решение по ставке по итогам заседания в пятницу будет - оставление ставки на уровне 16%", - сказал он.
Но при этом он допустил, что ЦБ будет рассматривать и повышение ключевой ставки, о чем станет известно по итогам публикации резюме.
Пьянов допустил также, что регулятор может сменить коммуникацию и подать сигнал о том, что ставка в 16% сохранится дольше, чем предполагалось ранее, возможно, до конца текущего года. Также, по его словам, регулятор может пересмотреть и повысить прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год, превысив 16% в верхнем диапазоне.
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Этим ЦБ, по его словам, подаст сигнал, что если продолжится "перегрев" кредитного рынка, рынка труда и ускорение темпов роста ВВП, то ключевая ставка, возможно, будет повышена.
В феврале Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 13,5-15,5% с 12,5-14,5%, а на 2025 год - до 8-10% с 7-9%.
Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля повысил ставку на внеочередном заседании сразу на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
На заседаниях в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ оставлял ставку неизменной.
 
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