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ЦБ Украины снизит учетную ставку с пятницы

ЦБ Украины снизит учетную ставку с пятницы - 25.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ Украины снизит учетную ставку с пятницы

Национальный банк (центробанк) Украины, НБУ, заявил, что снижает учетную ставку до 13,5% с 26 апреля с 14,5%. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:34+0300

2024-04-25T14:34+0300

2024-04-25T14:34+0300

экономика

украина

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины, НБУ, заявил, что снижает учетную ставку до 13,5% с 26 апреля с 14,5%. Украинский регулятор в последний раз снизил учетную ставку на 0,5 п.п., до 14,5%, с 15 марта. "Учетная ставка снижена до 13,5% с 26 апреля 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. По информации нацбанка, в первом квартале потребительская инфляция замедлялась быстрее. "Как и ранее, НБУ прогнозирует умеренное ускорение инфляции в этом году: по обновленному улучшенному прогнозу – до 8,2%... Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает снижение учетной ставки до 13% в текущем году", - отметили в регуляторе.

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