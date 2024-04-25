Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Украины снизит учетную ставку с пятницы - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/stavka-847695442.html
ЦБ Украины снизит учетную ставку с пятницы
ЦБ Украины снизит учетную ставку с пятницы - 25.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ Украины снизит учетную ставку с пятницы
Национальный банк (центробанк) Украины, НБУ, заявил, что снижает учетную ставку до 13,5% с 26 апреля с 14,5%. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:34+0300
2024-04-25T14:34+0300
экономика
украина
цб украины
https://cdnn.1prime.ru/img/81968/25/819682560_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_9e3b7f92ebc1e377357e72b67fb57c7a.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины, НБУ, заявил, что снижает учетную ставку до 13,5% с 26 апреля с 14,5%. Украинский регулятор в последний раз снизил учетную ставку на 0,5 п.п., до 14,5%, с 15 марта. "Учетная ставка снижена до 13,5% с 26 апреля 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. По информации нацбанка, в первом квартале потребительская инфляция замедлялась быстрее. "Как и ранее, НБУ прогнозирует умеренное ускорение инфляции в этом году: по обновленному улучшенному прогнозу – до 8,2%... Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает снижение учетной ставки до 13% в текущем году", - отметили в регуляторе.
https://1prime.ru/20240329/ukraina-846874262.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81968/25/819682560_96:0:1953:1393_1920x0_80_0_0_956fca3896019df5d637788016e7e12b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, цб украины
Экономика, УКРАИНА, ЦБ Украины
14:34 25.04.2024
 
ЦБ Украины снизит учетную ставку с пятницы

ЦБ Украины снизит с пятницы учетную ставку с 14,5% до 13,5%

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины, НБУ, заявил, что снижает учетную ставку до 13,5% с 26 апреля с 14,5%.
Украинский регулятор в последний раз снизил учетную ставку на 0,5 п.п., до 14,5%, с 15 марта.
"Учетная ставка снижена до 13,5% с 26 апреля 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
По информации нацбанка, в первом квартале потребительская инфляция замедлялась быстрее.
"Как и ранее, НБУ прогнозирует умеренное ускорение инфляции в этом году: по обновленному улучшенному прогнозу – до 8,2%... Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает снижение учетной ставки до 13% в текущем году", - отметили в регуляторе.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
На Украине увидели мрачные последствия для экономики после вступления в ЕС
29 марта, 18:35
 
ЭкономикаУКРАИНАЦБ Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала