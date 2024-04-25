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В ВТБ рассказали, когда ЦБ может снизить ставку - 25.04.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ рассказали, когда ЦБ может снизить ставку
В ВТБ рассказали, когда ЦБ может снизить ставку - 25.04.2024, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали, когда ЦБ может снизить ставку
Банк России на заседании в пятницу вряд ли понизит ключевую ставку, скорее всего, сделает это в третьем квартале текущего года, считает глава ВТБ Андрей Костин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:20+0300
2024-04-25T16:20+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу вряд ли понизит ключевую ставку, скорее всего, сделает это в третьем квартале текущего года, считает глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, что сейчас ЦБ не снизит, может и правильно, что оставит ставку. Мы считаем, что в третьем квартале", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП. Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля повысил ставку на внеочередном заседании сразу на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседаниях в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ оставлял ставку неизменной.
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россия, новости
Банк России, РОССИЯ, Новости
16:20 25.04.2024
 
В ВТБ рассказали, когда ЦБ может снизить ставку

Костин: Банк России снизит ставку, скорее всего, в третьем квартале

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦБ сделал заявление на введение санкций
ЦБ сделал заявление на введение санкций - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу вряд ли понизит ключевую ставку, скорее всего, сделает это в третьем квартале текущего года, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Я думаю, что сейчас ЦБ не снизит, может и правильно, что оставит ставку. Мы считаем, что в третьем квартале", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП.
Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля повысил ставку на внеочередном заседании сразу на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
На заседаниях в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ оставлял ставку неизменной.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
В ВТБ предрекли сохранение уровня ключевой ставки Банка России
10:02
 
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