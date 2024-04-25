https://1prime.ru/20240425/stavka-847704999.html

Путин оценил действия ЦБ с ключевой ставкой

Путин оценил действия ЦБ с ключевой ставкой - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин оценил действия ЦБ с ключевой ставкой

ЦБ прав, аккуратно принимая решения по изменению ключевой ставки. Это позволяет не допустить той ситуации с инфляцией, которая существует сейчас в Турции. При... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:51+0300

2024-04-25T16:51+0300

2024-04-25T17:17+0300

экономика

владимир путин

ставка банка россии

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. ЦБ прав, аккуратно принимая решения по изменению ключевой ставки. Это позволяет не допустить той ситуации с инфляцией, которая существует сейчас в Турции. При этом регулятор видит тенденцию к замедлению инфляции и будет ее учитывать. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Сегодня удается балансировать: и поддерживать объем кредитования экономики, и бороться с инфляцией, пока все удается это делать. Но мы видим, и Центральный банк видит вот эти вот тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют. Поэтому они и держат (значение ключевой ставки — ред.)", — сказал он.Регулятор сохраняет ключевую ставку с декабря прошлого года на уровне 16%.Путин пояснил, что если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация как в некоторых соседних странах, где инфляция имеет двухзначные величины и держится, несмотря на то, что ключевая ставка поднята в разы."Вот они порог какой-то перешли и теперь не могут с этим справиться. Понимаете, кого я имею в виду — наших друзей в Турции. Не получается пока", — сказал глава государства."Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. Ну, так регулятор и действует, но тенденцию все видят, и специалисты ЦБ тоже это видят, и конечно, безусловно, я думаю, будут учитывать", — заключил российский лидер.Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5%, при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. А ключевая учетная ставка ЦБ Турции находится на уровне 50%.По мнению российского лидера, ключевая ставка ЦБ будет снижаться."Сейчас ведь банки дают (кредиты на промышленные проекты — ред.), как правило, по плавающим ставкам, и если кредиты берутся, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю... это наверняка произойдет, исходя просто из объективных тенденций, которые складываются в экономике. А если это так, и использовать плавающие ставки, то и ставка по мере развития проектов она тоже будет снижаться", — пояснил он.

https://1prime.ru/20240425/inflyatsiya-847703515.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, ставка банка россии