https://1prime.ru/20240425/stavka-847707444.html

Путин объяснил, почему ЦБ держит высокую ставку

Путин объяснил, почему ЦБ держит высокую ставку - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил, почему ЦБ держит высокую ставку

Специалисты ЦБ полагают что рынок ипотечного кредитования является перегретым. Это заставляет регулятор держать высокую ключевую ставку. Об этом на съезде... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:31+0300

2024-04-25T17:31+0300

2024-04-25T17:52+0300

банк россии

ставка банка россии

владимир путин

ипотека

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Специалисты ЦБ полагают что рынок ипотечного кредитования является перегретым. Это заставляет регулятор держать высокую ключевую ставку. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал президент РФ Владимир Путин"Одна из ключевых вещей — это, конечно, жилье. Вы же видите, что происходит. Специалисты экономического блока, ЦБ, считают, что у нас рынок "перегрет". Это может негативно сказываться на инфляции, соответственно, заставляет ЦБ держать высокую ключевую ставку. Это все взаимосвязано. Ипотека — одна из причин", — пояснил глава государства.Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год, заявила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость.Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20240425/stavka-847704999.html

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