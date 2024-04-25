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Власти не собираются закрывать Россию, завила Матвиенко
Власти не собираются закрывать Россию, завила Матвиенко - 25.04.2024, ПРАЙМ
Власти не собираются закрывать Россию, завила Матвиенко
Российские власти не намерены закрывать страну и вводить для россиян запрет на поездки по миру, или же запрещать уехавшим соотечественникам въезд в РФ, заявила... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:29+0300
2024-04-25T08:29+0300
2024-04-25T09:26+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти не намерены закрывать страну и вводить для россиян запрет на поездки по миру, или же запрещать уехавшим соотечественникам въезд в РФ, заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право. Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше", — сказала она. Спикер отметила, что Россия является открытой страной и власти не собираются "вешать замок", "запрещать въезд в нашу страну, ну, кроме, конечно, тех, кому запрещен въезд по объективным причинам". "А так, мы ждем своих домой", — сказала Матвиенко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240425/vozvraschenie-847675035.html
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валентина матвиенко, россияне
Политика, Валентина Матвиенко, россияне
Власти не собираются закрывать Россию, завила Матвиенко
Матвиенко: власти не собираются закрывать Россию и запрещать ездить по миру
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти не намерены закрывать страну и вводить для россиян запрет на поездки по миру, или же запрещать уехавшим соотечественникам въезд в РФ, заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право. Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше", — сказала она.
Спикер отметила, что Россия является открытой страной и власти не собираются "вешать замок", "запрещать въезд в нашу страну, ну, кроме, конечно, тех, кому запрещен въезд по объективным причинам".
"А так, мы ждем своих домой", — сказала Матвиенко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
Матвиенко призвала создать условия для возвращения уехавших россиян