Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти не собираются закрывать Россию, завила Матвиенко - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240425/strana-847675231.html
Власти не собираются закрывать Россию, завила Матвиенко
Власти не собираются закрывать Россию, завила Матвиенко - 25.04.2024, ПРАЙМ
Власти не собираются закрывать Россию, завила Матвиенко
Российские власти не намерены закрывать страну и вводить для россиян запрет на поездки по миру, или же запрещать уехавшим соотечественникам въезд в РФ, заявила... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:29+0300
2024-04-25T09:26+0300
политика
валентина матвиенко
россияне
https://cdnn.1prime.ru/img/83400/04/834000496_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_18ce94aa6dfdbd81d1c16299cc4f7d58.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти не намерены закрывать страну и вводить для россиян запрет на поездки по миру, или же запрещать уехавшим соотечественникам въезд в РФ, заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право. Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше", — сказала она. Спикер отметила, что Россия является открытой страной и власти не собираются "вешать замок", "запрещать въезд в нашу страну, ну, кроме, конечно, тех, кому запрещен въезд по объективным причинам". "А так, мы ждем своих домой", — сказала Матвиенко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240425/vozvraschenie-847675035.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83400/04/834000496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6b08c948b54b6d234aef567d98d48a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
валентина матвиенко, россияне
Политика, Валентина Матвиенко, россияне
08:29 25.04.2024 (обновлено: 09:26 25.04.2024)
 
Власти не собираются закрывать Россию, завила Матвиенко

Матвиенко: власти не собираются закрывать Россию и запрещать ездить по миру

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВозобновление авиасообщения между Россией и Турцией
Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские власти не намерены закрывать страну и вводить для россиян запрет на поездки по миру, или же запрещать уехавшим соотечественникам въезд в РФ, заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право. Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше", — сказала она.
Спикер отметила, что Россия является открытой страной и власти не собираются "вешать замок", "запрещать въезд в нашу страну, ну, кроме, конечно, тех, кому запрещен въезд по объективным причинам".
"А так, мы ждем своих домой", — сказала Матвиенко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Визит председателя Совета Федерации РФ В. Матвиенко в Индию - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Матвиенко призвала создать условия для возвращения уехавших россиян
08:17
 
ПолитикаВалентина Матвиенкороссияне
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала