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Суд в Москве арестовал соучредителя стройфирмы по делу Тимура Иванова - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Суд в Москве арестовал соучредителя стройфирмы по делу Тимура Иванова
Суд в Москве арестовал соучредителя стройфирмы по делу Тимура Иванова - 25.04.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве арестовал соучредителя стройфирмы по делу Тимура Иванова
Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистрой" Александра Фомина по делу о даче взятки бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. Об этом... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T09:26+0300
2024-04-25T09:26+0300
россия
суд
взятка
новости
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистрой" Александра Фомина по делу о даче взятки бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. Об этом агентству РИА Новости заявили в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года", - сказано в сообщении.По версии следствия, Фомин, находясь в доверительных отношениях с Ивановым, оказывал различные услуги в обмен на освобождение от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом здания. Помимо этого, Фомин и другие члены организованной группы участвовали в получении Ивановым крупных взяток через незаконное оказание имущественных услуг.Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного кодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.По словам адвоката Иванова, следователи выдвигают Иванову обвинения в помощи компаниям-подрядчикам Министерства обороны, которые за это осуществляли строительно-ремонтные работы на якобы принадлежащих ему объектах.
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россия, суд, взятка, новости
РОССИЯ, суд, взятка, Новости
09:26 25.04.2024
 
Суд в Москве арестовал соучредителя стройфирмы по делу Тимура Иванова

Басманный суд в Москве арестовал соучредителя стройфирмы по делу Тимура Иванова

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистрой" Александра Фомина по делу о даче взятки бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. Об этом агентству РИА Новости заявили в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года", - сказано в сообщении.
По версии следствия, Фомин, находясь в доверительных отношениях с Ивановым, оказывал различные услуги в обмен на освобождение от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом здания. Помимо этого, Фомин и другие члены организованной группы участвовали в получении Ивановым крупных взяток через незаконное оказание имущественных услуг.
Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного кодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.
По словам адвоката Иванова, следователи выдвигают Иванову обвинения в помощи компаниям-подрядчикам Министерства обороны, которые за это осуществляли строительно-ремонтные работы на якобы принадлежащих ему объектах.
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