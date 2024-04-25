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Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья
Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья - 25.04.2024, ПРАЙМ
Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом агентству РИА Новости... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:03+0300
2024-04-25T17:27+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом агентству РИА Новости заявили в суде.Издание "Коммерсантъ" отмечало, что Стригункова подозревается в получении взяток на сумму 150 миллионов рублей на контрактах по ремонту в региональных больницах. Кроме того, с поста зампреда правительства Подмосковья Стригункова уволилась в марте."Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стригунковой", - следует из сообщения.В суде также отметили, что Стригункова обвиняется в получении в качестве взятки не менее 123 миллионов рублей. Кроме того, ей вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ. Следствие попросило оставить Стригункову в СИЗО до 15 июня.
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россия, взятки, новости
РОССИЯ, взятки, Новости
17:03 25.04.2024 (обновлено: 17:27 25.04.2024)
 
Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья

Следствие попросило суд арестовать Стригункову за получение взяток

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом агентству РИА Новости заявили в суде.
Издание "Коммерсантъ" отмечало, что Стригункова подозревается в получении взяток на сумму 150 миллионов рублей на контрактах по ремонту в региональных больницах. Кроме того, с поста зампреда правительства Подмосковья Стригункова уволилась в марте.
"Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стригунковой", - следует из сообщения.
В суде также отметили, что Стригункова обвиняется в получении в качестве взятки не менее 123 миллионов рублей. Кроме того, ей вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ. Следствие попросило оставить Стригункову в СИЗО до 15 июня.
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10 апреля, 18:05
 
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