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Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья

Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья - 25.04.2024, ПРАЙМ

Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья

Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом агентству РИА Новости... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:03+0300

2024-04-25T17:03+0300

2024-04-25T17:27+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом агентству РИА Новости заявили в суде.Издание "Коммерсантъ" отмечало, что Стригункова подозревается в получении взяток на сумму 150 миллионов рублей на контрактах по ремонту в региональных больницах. Кроме того, с поста зампреда правительства Подмосковья Стригункова уволилась в марте."Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стригунковой", - следует из сообщения.В суде также отметили, что Стригункова обвиняется в получении в качестве взятки не менее 123 миллионов рублей. Кроме того, ей вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ. Следствие попросило оставить Стригункову в СИЗО до 15 июня.

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россия, взятки, новости