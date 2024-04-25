https://1prime.ru/20240425/sud-847712380.html
"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина
"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина
Украинское правительство ошиблось, приостановив консульские услуги гражданам страны призывного возраста, которые находятся за границей, высказал свое мнение... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T20:17+0300
2024-04-25T20:17+0300
2024-04-25T20:18+0300
мобилизация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Украинское правительство ошиблось, приостановив консульские услуги гражданам страны призывного возраста, которые находятся за границей, высказал свое мнение политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Украинцы, которые находятся сейчас за рубежом, которые лишены возможности получать консульские услуги, будут очень массово подавать в суды с тем, чтобы была восстановлена справедливость", — отметил он.Бондаренко указал, что запрещать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста не входит в рабочие обязанности заместителя министра иностранных дел Андрея Сибига.Владимир Зеленский 16 апреля подписал новый закон о мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
https://1prime.ru/20240425/postavka-847711391.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобилизация на украине
"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина
Политолог Бондаренко: украинцы за рубежом начнут массово подавать в суд на Киев
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ.
Украинское правительство ошиблось, приостановив консульские услуги гражданам страны призывного возраста, которые находятся за границей, высказал свое мнение политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"
.
"Украинцы, которые находятся сейчас за рубежом, которые лишены возможности получать консульские услуги, будут очень массово подавать в суды с тем, чтобы была восстановлена справедливость", — отметил он.
Бондаренко указал, что запрещать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста не входит в рабочие обязанности заместителя министра иностранных дел Андрея Сибига.
В Кремле прокомментировали тайную поставку американских ракет ATACMS Киеву
Владимир Зеленский 16 апреля подписал новый закон о мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.