https://1prime.ru/20240425/sud-847712380.html

"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина

"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина - 25.04.2024, ПРАЙМ

"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина

Украинское правительство ошиблось, приостановив консульские услуги гражданам страны призывного возраста, которые находятся за границей, высказал свое мнение... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T20:17+0300

2024-04-25T20:17+0300

2024-04-25T20:18+0300

мобилизация на украине

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Украинское правительство ошиблось, приостановив консульские услуги гражданам страны призывного возраста, которые находятся за границей, высказал свое мнение политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Украинцы, которые находятся сейчас за рубежом, которые лишены возможности получать консульские услуги, будут очень массово подавать в суды с тем, чтобы была восстановлена справедливость", — отметил он.Бондаренко указал, что запрещать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста не входит в рабочие обязанности заместителя министра иностранных дел Андрея Сибига.Владимир Зеленский 16 апреля подписал новый закон о мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

https://1prime.ru/20240425/postavka-847711391.html

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мобилизация на украине